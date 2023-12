Aantal bouwprojecten Brabant mag onder voorwaarden van start zonder vergunning

Projecten in Brabant waarbij tijdens de bouw maar een klein beetje stikstof wordt uitgestoten, mogen zonder vergunning toch van start. Dat heeft de provincie besloten. Brabant hanteert sinds maart 2022 een vergunningenslot voor projecten die leiden tot extra stikstofuitstoot in Natura-2000 gebieden.

Onder voorwaarden mogen sommige projecten nu dus toch doorgaan. Twee dingen zijn daarbij belangrijk: tijdens de bouw van een project mag er maar weinig stikstofuitstoot zijn, en, als het project af is, mag het gebruik ervan niet leiden tot extra stikstofuitstoot.

Als ecologisch onderzoek vooraf deze twee voorwaarden bevestigt, kan een bouwproject zonder vergunning van start. Met deze voorwaarden kan er bijvoorbeeld geen nieuwe weg worden aangelegd.

Kwaliteit natuur verslechterd

De vergunningenstop van de provincie Brabant was het gevolg van een onderzoek naar de staat van Natura-2000 gebieden, schrijft Omroep Brabant. Dat onderzoek naar natuurkwaliteit moet iedere provincie doen. Uit de zogeheten natuurdoelanalyse bleek dat de kwaliteit van de natuur was verslechterd en daarom heeft de provincie ingegrepen.

Door het niet uitgeven van vergunningen zijn projecten op het gebied van onder meer infrastructuur, woningbouw en duurzaamheid helemaal stopgezet, maar de provincie zag geen andere oplossing. Daar komt verandering in. Voor hoeveel projecten dit gevolgen gaat hebben, weet de provincie niet, maar de bouw van een brug en een hotel kunnen nu misschien doorgaan.

Tijdelijk en beperkt

De mogelijkheid om bepaalde projecten vergunningsvrij te verklaren vloeit voort uit een uitspraak van de Raad van State van afgelopen zomer over het megaproject Porthos bij Rotterdam. De raad besloot dat de bouw van de CO2-opslag zonder vergunning door mag gaan, omdat de stikstof die vrijkomt bij de bouw geen grote gevolgen heeft voor de omliggende natuur en bovendien tijdelijk en beperkt is.

Voor het provinciebestuur in Den Bosch was deze uitspraak aanleiding om te kijken of er ook in Brabant mogelijkheden waren om projecten doorgang te laten vinden zonder natuurvergunning. De regel gaat per direct in.