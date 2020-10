Na diep dal wil Spajic opleven bij Feyenoord: 'Vilhena vertelde goede verhalen'

Uros Spajic tijdens een training van Feyenoord - Feyenoord

Feyenoord heeft een sloper binnengehaald, zo werd gezegd toen bekend werd dat Uros Spajic naar Rotterdam-Zuid zou komen. Een Servisch international, gehuurd van FK Krasnodar uit Rusland. "Het is geen jongen die wegloopt voor een tegenstander", zei trainer Dick Advocaat. "Maar hij kan ook wel goed voetballen." Zelf oogt de 27-jarige Spajic rustig en ontspannen. Zowel buiten als binnen de lijnen. Zijn debuut voor Feyenoord, tegen Willem II, viel in de smaak. Helemaal als je bedenkt dat hij door een enkeloperatie en een pandemie tien maanden geleden voor het laatst in actie kwam. Spajic voelt zich op zijn gemak in Rotterdam.

Spajic wil in Rotterdam 'beste versie van zichzelf' laten zien - NOS

"Feyenoord heeft echt aangetoond mij te willen hebben", vertelt de verdediger. "Ik heb ook veel gesproken met Tonny Vilhena, mijn ploeggenoot bij Krasnodar en hij vertelde veel goede verhalen. Alle faciliteiten zijn ook goed hier en het stadion is echt groot. Daarnaast is Rotterdam echt een mooie stad." Lange pauze Spajic is een bescheiden man. Hij praat liever niet over zichzelf en al helemaal niet over zijn kwaliteiten. Het liefst laat hij het op het veld zien en mogen anderen oordelen over zijn kwaliteiten. Maar juist het afgelopen jaar stond hij amper binnen de lijnen. "Het was een heel zware periode voor mij", vertelt Spajic. "Ik was gewend om altijd te spelen en opeens kon dat niet meer. Ik had opeens een heel lange pauze. Ook psychisch was dat een hele zware periode."

Uros Spajic bij zijn presentatie in Rotterdam - Feyenoord

Spajic was vorig jaar basisspeler en reserve-aanvoerder in het zuiden van Rusland, maar moest in de winterstop een kleine operatie aan zijn enkel ondergaan. "Normaal gesproken staat daar drie tot vier weken voor. Maar bij mij heeft dat twee maanden geduurd. Daar kwam corona nog eens overheen." "Die tijd heeft mij echt geraakt. Je hoopt dat het snel voorbijgaat, maar voor je gevoel komt er geen einde aan. Ik werd toen ook elke ochtend piekerend wakker over die blessure. Gelukkig voel ik mij nu weer goed en ben ik honderd procent fit." Spajic lijkt gemaakt voor Feyenoord en het motto 'geen woorden, maar daden' lijkt op zijn lijf geschreven. "Zo is het", lacht de verdediger, die opgroeide bij Rode Ster Belgrado, de topclub in zijn vaderland. "Dat is een mooie uitspraak en die had ik nog niet gehoord."

Uros Spajic in het shirt van Servië in duel met Leroy Sané tijdens een oefenduel met Duitsland - AFP

"De verwachtingen zijn hier hoog en de mensen kritisch. Ik heb bij twee thuisduels op de tribune gezeten en de supporters hebben grote indruk op mij gemaakt. En toen waren ze nog maar met dertienduizend. Ik had echt het gevoel dat het er meer waren. Ik kan niet wachten om te beleven hoe het is om in een vol stadion te spelen." Spajic hoopt in de eredivisie vooral weer veel minuten te maken. Maar hij heeft ook zeker een groter doel. "Ik wil kampioen worden en ik denk dat we daar zeker kans op maken. Feyenoord strijdt elk jaar om de prijzen. Het wordt zwaar. In Nederland doen er drie of vier teams mee om het kampioenschap, maar de kans is er zeker."