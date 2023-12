Hunter Biden wil publiekelijk getuigen: 'Hier ben ik'

"Zes jaar lang ben ik het doelwit geweest van de meedogenloze aanvalsmachine van Trump die schreeuwde 'Waar is Hunter?' Nou, hier is mijn antwoord: hier ben ik", vertelde Hunter Biden aan verslaggevers.

Biden zei in zijn eerste openbare verklaring sinds hij tweemaal strafrechtelijk werd aangeklaagd dat hij "fouten heeft gemaakt", maar hij hekelde de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden omdat ze probeerden hem "te ontmenselijken". Allemaal met als doel om zijn vader in verlegenheid te brengen en te beschadigen, aldus Hunter Biden.

De zoon van de president wordt in twee staten strafrechtelijk vervolgd door een speciale aanklager die toezicht houdt op een langlopend onderzoek. Hij wordt er in Delaware van beschuldigd in 2018 de wapenwet te hebben overtreden. Hij zou toen niet hebben aangegeven dat hij drugsverslaafd was toen hij een wapen kocht, wat in strijd met de wet is.

Biden jr. heeft wel toegegeven dat hij in die periode kampte met verslavingsproblemen, maar spreekt tegen dat hij de wet heeft overtreden. Vorige week werd duidelijk dat er nieuwe aanklachten tegen hem zijn ingediend over negen belastingaanslagen. Biden zou in vier jaar tijd zo'n 1,4 miljoen dollar verschuldigde belasting niet hebben betaald.