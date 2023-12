OM eist in hoger beroep Mallorca-mishandeling 10 jaar cel tegen hoofdverdachte

In het hoger beroep rond de fatale Mallorca-mishandeling heeft het Openbaar Ministerie een gevangenisstraf van tien jaar geëist tegen hoofdverdachte Sanil B. (21). Zijn eerdere veroordeling tot 7 jaar celstraf vindt het OM te laag. Justitie verdenkt hem nog als enige van de doodslag op de 27-jarige Carlo Heuvelman in 2021, schrijft NH Nieuws.

De rechter oordeelde vorig jaar dat Sanil B. verantwoordelijk was voor de doodslag. Bewijs daarvoor was het DNA van Heuvelman dat op de schoen van B. was achtergebleven. Hij kreeg zeven jaar celstraf. Volgens de rechtbank was er ten minste één andere dader betrokken, maar kon niet worden vastgesteld wie dit was.

Enige verdachte

Het OM was er eerst van overtuigd dat twee andere verdachten, Mees T. en Hein B., ook bewust op Heuvelman hebben ingeschopt. In het hoger beroep concludeerden de aanklagers echter dat zij niet in het signalement van de belangrijkste ooggetuige passen. De rechtbank trok diezelfde conclusie vorig jaar en sprak het tweetal om die reden vrij, schrijft Omroep West.

T. en B. zijn toen wel schuldig gevonden aan geweld tegen een vriend van Carlo op dezelfde avond. Daarvan verdenkt justitie hen nu nog steeds. Tegen Mees T. werd twee jaar cel geëist, tegen Hein B. anderhalf jaar. Dat is een lagere eis dan de veroordeling vorig jaar, waarbij beiden tweeënhalf jaar gevangenisstraf opgelegd kregen.

Als het hof de eisen van het OM overneemt, hoeft naast Sanil B. niemand van de verdachten terug naar de gevangenis, omdat de voorlopige hechtenis in mindering gebracht wordt gebracht op een straf.

Altijd gezwegen

De groep vrienden kreeg in de zomer van 2021 meermaals ruzie tijdens een avond uit Mallorca. Meerdere mensen raakten gewond. Getuigen verklaarden dat Heuvelman door meerdere jongens is belaagd, op de grond viel en meerdere keren tegen zijn hoofd is geschopt. Een paar dagen later overleed hij aan de gevolgen van het geweld.

Alle verdachten hebben altijd gezwegen over wie van hen Heuvelman heeft mishandeld. Ook waren er geen camerabeelden van de vechtpartij.

Het hoger beroep duurt nog een aantal dagen en de verwachting is dat in het voorjaar van 2024 een uitspraak wordt gedaan.