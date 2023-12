Veel vragen in verkiezingsdebat over de positie van Wilders

Het Tweede Kamerdebat over de verkiezingsuitslag zal eindigen met de benoeming van verkenner Plasterk tot informateur. Meteen in het begin van het debat kondigde PVV-leider Wilders aan dat hij ook namens VVD, NSC en BBB zal voorstellen om Plasterk informateur te maken. En daar is dus een meerderheid voor.

Verkenner Plasterk schreef in zijn verslag dat de informateur eerst moet onderzoeken of die vier partijen het eens kunnen worden over "een gezamenlijke basislijn" voor het waarborgen van de Grondwet, de grondrechten en de democratische rechtsstaat. Als dat lukt, moet bekeken worden of ze overeenstemming kunnen bereiken over onderwerpen als migratie, bestaanszekerheid, bestuur, internationaal beleid en klimaat. Die "korte informatieronde" zou tot eind januari moeten duren.

'Premier voor alle Nederlanders'

Het debat gaat tot nu toe voor een groot deel over de positie van de PVV. Partijleider Wilders herhaalde dat hij de premier van alle Nederlanders wil worden die zich aan de regels houden, wat hun godsdienst of ideologie ook is. En hij zal zich houden aan de Grondwet en aan de rechtsstaat.

Voorstellen die hij in het verleden heeft gedaan, moeten misschien worden aangepast en misschien zijn er ook voorstellen die hij moet intrekken, zei Wilders in het debat. Hij benadrukte ook dat in de verkiezingen veel Nederlanders het signaal hebben gegeven dat het anders moet: "De geest gaat niet meer terug in de fles."

Haai Bruce

Een deel van de Kamerleden blijft sceptisch over de houding van Wilders tegenover de rechtsstaat. Zo vergeleek GroenLinks-PvdA-leider Timmermans de PVV-leider met de haai Bruce uit de film Finding Memo, die zich heeft voorgenomen om geen vissen meer te eten. "Totdat die bloed ruikt en dan wordt hij weer de haai die hij altijd is geweest."

D66-leider Jetten zei dat "de partij die de grootste is geworden, de rechten van mensen wil inperken", CDA-voorman Bontenbal benadrukte dat het ook gaat over het "democratische ethos" dat van politici mag worden verwacht.