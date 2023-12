Met Brobbey, maar zonder Bergwijn moet Ajax winnen van AEK: 'Hoeven niet te rekenen'

Zonder de geblesseerde Steven Bergwijn en de geschorste Steven Berghuis treedt Ajax donderdag aan tegen AEK Athene. In eigen huis gaan de Amsterdammers op jacht naar hun eerste zege in de Europa League van dit seizoen. Het goede nieuws voor de Amsterdammers is dat Brian Brobbey wel gewoon mee kan spelen. De opdracht zoals trainer John van 't Schip hem kort en bondig verwoordt, is simpel: "We hoeven niet te rekenen of naar andere wedstrijden te kijken. We weten dat maar een ding ons verder gaat helpen, en dat is winnen." Ajax staat na vijf wedstrijden laatste in de poule met slechts twee punten. Een zege op AEK zou ervoor zorgen dat de Amsterdammers in ieder geval door mogen naar de Conference League.

Ajax - AEK bij de NOS De Europa League-wedstrijd Ajax - AEK begint donderdag om 21.00 uur en is te volgen via een liveblog in de NOS-app en op NOS.nl. Op de radio is de wedstrijd te volgen via flitsen op NPO Radio 1. Een korte samenvatting van de wedstrijd is te zien op NPO 1 in het late NOS Journaal (23.25 uur).

Van 't Schip ziet dat Ajax zich ontwikkelt, en weet dat er tijd nodig is om alles op de rit te krijgen. "Als je kijkt naar hoe we zes weken geleden begonnen en waar we nu staan en hoe we nu voetballen, denk ik dat we daarin goede stappen hebben gemaakt. Maar je weet dat het niet heel snel gaat. Normaal gesproken heb je een voorbereiding en een aanloop, maar dat hebben we niet gehad." "Je stapt midden in het seizoen in en dan moet je de jongens zo snel mogelijk bereiken, dat pakken ze goed op."

Devyne Rench in actie tegen Sparta - Foto: ANP