Tesla stuurt update naar meer dan twee miljoen auto's om probleem met autopilot

Tesla gaat iets meer dan 2 miljoen auto's voorzien van een software-update om een probleem op te lossen met de autopilot, de functie waarmee de auto zelfstandig kan rijden. De actie volgt op een onderzoek van de Amerikaanse toezichthouder naar de functie. Daaruit bleek dat autopilot niet veilig genoeg is.

De National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) startte het onderzoek in 2021, nadat er meerdere aanrijdingen hadden plaatsgevonden. De toezichthouder had zeker elf crashes geregistreerd waarbij Tesla's op de autopilot reden. De elektrische auto's botsten tegen wagens van hulpverleners met alarmlichten aan, tegen een pijlwagen of tegen verkeerspylonen die op de weg stonden.

Verantwoordelijkheid

Autopilot is bedoeld om auto's automatisch binnen hun rijstrook te laten sturen, versnellen en remmen. Daarnaast kan de geavanceerde versie van de autopilot helpen bij het wisselen van rijstrook op snelwegen.

Volgens de NHTSA zorgt Tesla er niet goed genoeg voor dat automobilisten zelf blijven opletten als de functie is ingeschakeld. Daardoor is het risico van een ongeval groter. De toezichthouder zei eerder tegen persbureau Reuters dat het "echt belangrijk is dat monitoringsystemen voor bestuurders rekening houden met het feit dat mensen technologie te veel vertrouwen".

Update

Tesla zegt het probleem op te lossen door middel van een update, die op afstand naar de auto's wordt doorgevoerd. Het gaat om de modellen Y, S, 3 en X die tussen 5 oktober 2012 en 7 december van dit jaar zijn geproduceerd.

De software-update bevat extra controles en waarschuwingen "om de bestuurder te herinneren aan zijn voortdurende rijverantwoordelijkheid", staat in een verklaring. De update zou dinsdag naar een deel van de voertuigen worden gestuurd. Op een later tijdstip volgen andere auto's.

De update heeft voor zover bekend geen betrekking op Tesla's die in de Europese Unie verkrijgbaar zijn, omdat hier andere regels gelden rond verkeersveiligheid. "Hier geldt dat bestuurders altijd de handen op het stuur moeten hebben", zegt een woordvoerder van de RDW.