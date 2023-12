Rechter: onderzoek seksueel misbruik Jehova's Getuigen geen discriminatie

De Nederlandse Staat heeft niet gediscrimineerd door alleen onderzoek te doen naar de afhandeling van seksueel misbruik binnen de organisatie van Jehova's Getuigen. Volgens de rechter mocht het ministerie van Justitie en Veiligheid hier onafhankelijk onderzoek naar laten doen.

Maandag werd bekend dat Jehova's Getuigen de Staat aanklaagden. De Getuigen vonden het onterecht dat alleen hun omgang met seksueel misbruik werd onderzocht, terwijl andere religieuze groepen buiten beschouwing bleven. Jehova's Getuigen refereerden aan onderzoek gedaan door de Universiteit Utrecht in 2020. Daaruit bleek dat meldingen van misbruik binnen de organisatie van de Jehova's Getuigen niet goed werden afgehandeld.

"Verder vinden ze dat de minister zich stigmatiserend over hen heeft uitgelaten", zegt de rechtbank. Ook zijn volgens hen de maatregelen die toenmalig minister Dekker trof naar aanleiding van het onderzoek in strijd met meerdere grondrechten.

De rechtbank oordeelde vandaag "dat de minister het onderzoek mocht beperken tot Jehova's getuigen en dat hij hun grondrechten niet heeft geschonden". Zijn uitlatingen in de media worden "kritisch" genoemd, maar "binnen de grenzen van het toelaatbare". De genomen maatregelen worden gezien als "gerechtvaardigd en proportioneel en voldoende zorgvuldig tot stand gekomen".

Ontluisterend

Volgens Dekker was het rapport een aantal jaar geleden "uitermate zorgelijk". "Slachtoffers voelen zich onvoldoende gehoord, genegeerd, gestigmatiseerd en geïsoleerd", schreef hij aan de Tweede Kamer. Hij noemde de conclusies ontluisterend.

Dekker zei het toen "buitengewoon kwalijk" te vinden dat de organisatie niet "alles doet om seksueel misbruik tegen te gaan en slachtoffers te helpen en te ondersteunen". Hij onderzocht of het mogelijk was om een wettelijke meldplicht in te stellen voor seksueel misbruik. Dat was ook een van de aanbevelingen van de onderzoekers.

'Moeilijk te beoordelen'

Volgens stichting Reclaimed Voices, die opkomt voor slachtoffers van seksueel misbruik binnen gesloten gemeenschappen, willen de Jehova's Getuigen de resultaten van het onderzoek niet serieus nemen. Dat zei voorzitter Raymond Hintjes maandag in het NOS Radio 1 Journaal.

"Ze zijn veel meer bezig met het beschermen van hun eigen reputatie in plaats van met de verhalen van slachtoffers die aangeven gedupeerd te zijn."

Hintjes noemde de timing van de rechtszaak opmerkelijk. "Ongeveer vier jaar na de publicatie van het onderzoek gaat men met dat argument een rechtszaak voeren, terwijl hetzelfde argument ook had gegolden toen het onderzoek werd uitgevoerd. Ze hebben wel meegedaan aan het onderzoek, maar toen het gepubliceerd zou worden en de resultaten van het onderzoek hun niet bevielen, hebben ze zich verzet tegen publicatie. Het aangespannen kort geding hebben ze toen verloren."

In een reactie aan de NOS zei woordvoerder Jeroen Verhoeff van Jehova's Getuigen het te betreuren dat sommige slachtoffers ontevreden waren over de manier waarop ze werden geholpen door ouderlingen. "Zonder specifieke details is het voor ons moeilijk om te beoordelen of in een bepaald geval zulke kritiek terecht is. Dat gezegd hebbende, streven we er altijd naar om beter te reageren op elke beschuldiging van misbruik."