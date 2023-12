Dwangsom voor Transavia vanwege nachtlandingen op luchthaven Rotterdam

Luchtvaartmaatschappij Transavia heeft van de toezichthouder een last onder dwangsom gekregen voor nachtelijke landingen op Rotterdam The Hague Airport. Als het bedrijf opnieuw in de fout gaat, dan dreigt een boete van 50.000 tot 250.000 euro van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

De ILT meldt dat in mei, juni en augustus 2023 enkele toestellen van Transavia zonder geldige reden na middernacht op de Rotterdamse luchthaven zijn geland. Om geluidsoverlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken, is vastgelegd dat de grote commerciële luchtvaart tussen 23.00 en 07.00 uur niet mag landen op de luchthaven.

Uitzonderingen hierop vormen landingen vanwege een technische storing, extreme weersomstandigheden of een onverwachte vertraging veroorzaakt door de luchtverkeersleiding.

Uitzonderingen golden niet

Een woordvoerder van Transavia meldt dat het bedrijf op de hoogte is van het besluit van de ILT. "De inspectie zegt dat voor de vluchten de geldende uitzonderingen niet opgingen. We proberen er altijd voor te zorgen dat het niet gebeurt. Overlast voorkomen voor omwonenden staat ook bij ons centraal."

De inspectie krijgt van de luchthaven geregeld een rapportage van alle vluchten die 's nachts plaatsvinden. De ILT doet met name onderzoek naar de commerciële vluchten tussen middernacht en 01.00 uur.

Discussie over toekomst

De klachten over herrie in de buurt van Rotterdam The Hague Airport spelen al langer. Vorig jaar waren die klachten in de periode van mei tot en met juli meer dan verdrievoudigd. Een belangrijk verschil met het jaar ervoor is wel dat er toen door corona veel minder gevlogen werd.

De toename van het aantal klachten kwam ook vrijwel volledig voor rekening van vakantievluchten met grotere vliegtuigen, bleek uit de cijfers van de Milieudienst in de regio

Over de toekomst van de luchthaven tussen Rotterdam en Den Haag is al tijden discussie. Gemeenten in de buurt van de luchthaven zijn tegen een toename van het aantal vluchten, bleek in maart van dit jaar. Het vliegveld heeft verschillende opties gepresenteerd om het aantal vluchten te laten groeien, maar gemeenten zijn bang voor meer overlast en zien groei daarom niet zitten.