Meer ernstige verkeersgewonden in 2022, opvallende stijging doden op 30-wegen

In 2022 raakten fors meer mensen ernstig gewond in het verkeer dan het jaar ervoor. Het overgrote deel van de gewonden was fietser, en van hen waren de meesten 60 jaar of ouder. In april bleek al dat het aantal verkeersdoden in 2022 met een vergelijkbaar percentage was toegenomen.

In 2022 raakten 8300 mensen ernstig gewond in het verkeer, een stijging van ruim 20 procent ten opzichte van 2021.

Met uitzondering van de coronajaren 2020 en 2021, stijgt het aantal verkeersdoden en -gewonden al jaren. De stijging in 2022 is ook hoger dan verwacht, afgaande op de stijgende trend tot en met 2019, meldt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV).

Net als in voorgaande jaren waren in 2022 de meeste verkeersgewonden en -doden fietsers. Van alle verkeersdoden was 39 procent fietser en van de gewonden 70 procent. Fietsers die omkomen in het verkeer, worden voornamelijk aangereden door een automobilist. Bij de fietsgewonden gaat het vooral om eenzijdige ongelukken of valpartijen of fietsers die met elkaar in botsing komen.

In de categorie 60-plussers stijgt het aantal verkeersdoden en -gewonden al jaren. In 2022 was 58 procent 60 jaar of ouder. Met name onder zeventigers is die stijging te zien.

Relatief veel doden op 30-wegen

Wat opvalt aan de cijfers van de SWOV, is dat er vorig jaar bijzonder veel doden vielen op wegen met een maximumsnelheid van 30 km per uur, namelijk rond de 100 slachtoffers. Dat is een toename van 86 procent ten opzichte van de periode 2019 - 2021.

Een woordvoerder van de SWOV zegt dat de onderzoekers hier geen duidelijke verklaring voor hebben. De ontwikkeling dat de snelheidslimiet van steeds meer wegen van 50 naar 30 km/uur gaat, zoals vorige week is ingegaan in de binnenstad van Amsterdam, is volgens de woordvoerder geen verklaring voor het hoge aantal verkeersdoden op 30-wegen.

Wegen aanpassen

De woordvoerder benadrukt wel dat het bij het verlagen van de snelheidslimiet niet alleen belangrijk is dat er een nieuw verkeersbord komt, maar dat de wegen zelf er ook anders uit moeten zien. "Mensen moeten ten eerste weten dat er een andere limiet geldt, maar het moet hen ook fysiek onmogelijk worden gemaakt om hard te rijden, bijvoorbeeld door drempels."

Ook het soort wegdek helpt hierbij, bijvoorbeeld door klinkers te gebruiken in plaats van asfalt. "Feit blijft dat hoe langzamer een auto rijdt, hoe minder de impact van een botsing. Dus als snelheidslimieten omlaag gaan én wegen daarop worden aangepast, is dat een trend die we moeten doorzetten."