Vanavond op tv: Debat verkiezingsuitslag • Zorgen om discussie grondrechten • Echt einde aan fossiele brandstoffen? • Problemen Panama- en Suezkanaal

Debat verkiezingsuitslag De Tweede Kamer debatteert vandaag over de verkiezingsuitslag en het rapport van verkenner Ronald Plasterk, die inmiddels ook is voorgedragen als informateur. Hij denkt dat het moet lukken om een kabinet te vormen van PVV, VVD, NSC en BBB. De partijen moeten het wel eerst eens worden over het waarborgen van grondrechten. Arjan Noorlander volgt het debat en praat ons vanavond bij.

Zorgen om mogelijk morrelen aan Nederlandse Grondwet PVV, VVD, NSC en BBB moeten het volgens verkenner Ronald Plasterk eerst hebben over de Grondwet, de grondrechten en de democratische rechtsstaat van Nederland. Met name NSC van Pieter Omtzigt veel bezwaren heeft tegen standpunten van de PVV, zoals het sluiten van moskeeën en het verbieden van de Koran. Volgens experts druisen veel voorstellen van de PVV in tegen de regels van de Nederlandse rechtsstaat. Zij maken zich dan ook grote zorgen.

Echt einde aan fossiele brandstoffen? Op de klimaattop van Dubai zijn alle 198 landen tot een akkoord gekomen. Voor het eerst is in een slotverklaring gesproken over het geleidelijk afstappen van het gebruik van fossiele brandstoffen. Eurocommissaris Wopke Hoekstra voor Klimaat spreekt van een "historisch akkoord". Maar de reacties zijn wisselend: veel deelnemers vinden de bewoordingen niet ver genoeg gaan en wel erg voorzichtig, sommige landen vinden de afspraken juist veel te ver gaan. We praten erover met verslaggever Marijn Duintjer Tebbens.