Neergeslagen Turkse scheidsrechter heeft ziekenhuis verlaten

Meler liep een breuk onder zijn oog op en moest twee dagen in het ziekenhuis doorbrengen.

De scheidsrechter die afgelopen maandag bij de Turkse competitiewedstrijd tussen Ankaragücü en Rizespor werd neergeslagen, is ontslagen uit het ziekenhuis. Arbiter Halil Umut Meler werd na afloop van het duel geslagen door Ankaragücü-voorzitter Faruk Koca, waarna hij ook nog door een ander in zijn gezicht getrapt werd toen hij op de grond lag.

Gisteren zei voorzitter Koca na zijn arrestatie in eerste instantie dat hij Meler nauwelijks geraakt had, later stapte hij alsnog op bij Ankaragücü en bood hij zijn excuses aan.

Het Turkse Openbaar Ministerie heeft een onderzoek naar Koca aangekondigd. De voetbalbond heeft naar aanleiding van het incident de competitie stilgelegd en noemt het geweld een "een schandvlek voor het Turkse voetbal".