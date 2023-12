Meer beveiliging op kerstmarkten Valkenburg door verhoogd dreigingsniveau

De beveiliging op en rond de kerstmarkten in Valkenburg wordt opgeschroefd in verband met het verhoogde dreigingsniveau in Nederland. Dat zegt burgemeester Prevoo tegen 1Limburg.

Gisteren maakte de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) bekend dat het dreigingsniveau in Nederland is verhoogd van 3 (aanzienlijk) naar 4 (substantieel). Dat betekent dat er een reële kans is dat er een aanslag in Nederland plaatsvindt.

Onwerkelijk

De kerstmarkten in Valkenburg worden jaarlijks door honderdduizenden mensen bezocht. "Een kerstmarkt is daarom natuurlijk een mooi doelwit. Het is een beetje onwerkelijk", aldus Prevoo.

Eind november werden nog twee tieners gearresteerd voor het beramen van een aanslag op een kerstmarkt in Duitsland. Op 1 december werd een 20-jarige Duitse IS-sympathisant aangehouden omdat hij online aankondigde dat hij een aanslag wilde plegen op bezoekers van een kerstmarkt.

Ongekend druk

De burgemeester van Valkenburg wil geen paniek veroorzaken onder bezoekers, maar wil het verhoogde dreigingsniveau ook niet bagatelliseren. "Het is ongekend druk bij ons. Dat maakt ook extra kwetsbaar. We zijn in de weekenden al uitverkocht. Wees verstandig, kijk of je op een doordeweekse dag kunt komen. Hoe meer spreiding, hoe beter wij de veiligheid kunnen garanderen."