Skateboardsters Zwetsloot en Oldenbeuving naar kwartfinales WK street

Skateboardsters Roos Zwetsloot en Keet Oldenbeuving hebben zich op de WK street in Tokio verzekerd van een plek in de kwartfinales. Voor Candy Jacobs viel het doek.

Zwetsloot, vijfde op de Spelen in 2021, ontving in de kwalificatie de hoogste score van de jury en Oldenbeuving werd 21ste. Jacobs kwam niet verder dan de 47ste plaats. De beste 27 skateboardsters plaatsten zich voor de kwartfinales. In die ronde worden zij vergezeld door de top-vijf van de wereld, die al geplaatst was.

Olympische punten

Donderdag staat de kwalificatie bij de mannen op het programma. Voor ons land komen Bert Wilmink en Daniel Moragues in actie.

De kwartfinales van zowel de vrouwen als de mannen worden vrijdag afgewerkt. Naast de wereldtitel kunnen er tijdens het WK punten verdiend worden voor plaatsing voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs