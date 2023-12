Oranje zet tijdens EK basiskamp op in Wolfsburg

Het Nederlands elftal zal tijdens het EK voetbal van komende zomer verblijven in Wolfsburg. Oranje zal opereren vanuit het Ritz-Carlton Hotel en traint in het AOK Stadion, de thuishaven van het vrouwenelftal en het Onder 19-team van VfL Wolfsburg.

Oranje zou het basiskamp eerst opzetten in München, maar omdat de ploeg van bondscoach Ronald Koeman in Hamburg, Berlijn en Leipzig zijn groepswedstrijden speelt, is er gekozen voor Wolfsburg. De Noord-Duitse stad ligt centraal tussen de drie plaatsen.

"De combinatie van het hotel en de trainingsfaciliteiten sluit perfect aan bij onze wensen", aldus Koeman.

"Omdat we gebruik kunnen maken van de accommodatie van VfL Wolfsburg hebben we de beschikking over een trainingscentrum dat aan alle moderne eisen voldoet. Tijdens een toernooi zit je vijf weken op elkaars lip, dan is de onderlinge sfeer erg belangrijk. Een goed hotel helpt daarbij."