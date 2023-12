Politicus dooft chanoeka-kaarsen met brandblusser in Pools parlement

Enkele tientallen mensen waren bij de ceremonie toen Grzegorz Braun op uiterst grove wijze de kaarsen doofde. De politicus greep de brandblusser, liep al spuitend naar de kandelaar en poseerde vervolgens voor camera's terwijl de zaal was gehuld in een wolk bluspoeder. Naar eigen zeggen wilde hij een 'theologische discussie' voeren.

Ter gelegenheid van het joodse feest Chanoeka staat er een negenarmige kandelaar in het parlementsgebouw, recht tegenover een kerstboom. Acht dagen lang wordt iedere avond een extra kaars aangestoken.

Een uiterst rechtse politicus heeft in het Poolse parlement kaarsen in een joodse kandelaar gedoofd met een brandblusser.

Braun is de leider van de nationalistische partij Konfederacja Korony Polskiej (KKP). Hij heeft eerder beweerd dat er een complot bestaat om Polen in een "Joodse staat" te veranderen en heeft opgeroepen om homoseksualiteit strafbaar te stellen.

Na zijn actie liep Braun met zijn pak nog onder het bluspoeder de plenaire zaal in. Daar was op dat moment een debat gaande over de nieuwe regering van de recent gekozen premier Donald Tusk.

Daar zei hij dat er "geen plaats kan zijn voor racistische en Talmoedische aanbidding in het Poolse parlementsgebouw". Ook noemde hij de andere parlementsleden "onwetend". De zitting werd geschorst en Braun was na de hervatting niet meer welkom.

Tusk noemde Brauns actie onaanvaardbaar. "Dit mag nooit meer gebeuren." De Israëlische ambassadeur in Polen sprak er schande van.