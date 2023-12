Pensioenen gaan komend jaar bij kwart van fondsen niet omhoog

Bij ongeveer een op de vier Nederlandse pensioenfondsen wordt de pensioenuitkering komend jaar niet verhoogd. Vorig jaar werden de meeste pensioenen nog fors verhoogd, na jarenlange stilstand. Maar dat beeld verandert in 2024, meldt de Pensioenfederatie. Van ongeveer een op de drie fondsen is nog niet bekend of indexeren er komend jaar in zit.

De aanpassingen komend jaar variëren van 0 tot 8 procent. Bij een deel van de fondsen gingen de pensioenen in 2023 fors omhoog vanwege de prijsverhogingen in het voorgaande jaar. Maar andere fondsen verhogen op basis van loonverhogingen en daar komt pas nu de inhaalslag.

Vier van de vijf grootste fondsen verhogen de pensioenuitkering wel.