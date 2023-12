Crisis Duitse regering voorbij door akkoord over begroting

En dat had grote gevolgen, want de plannen en beloftes om dat geld uit te geven lagen er al. Zo maakte de regering dit jaar miljardensubsidies bekend om chipfabrikanten naar Duitsland te lokken. Ook waren er plannen om met het geld de hoge energiekosten te dempen, zowel voor de energie-intensieve industrie als voor burgers.

De drie regeringspartijen - SPD, de Groenen en FDP - stonden voor de ogenschijnlijk onmogelijke opgave om het eens te worden over het dichten van dat gat. Na weken onderhandelen bereikten zij vannacht een akkoord over de begroting van 2024.

De Duitse regering heeft een akkoord bereikt over de begroting. Vorige maand werd de regering in een diepe crisis gestort toen een uitspraak van het grondwettelijk hof een streep zette door het gebruik van tientallen miljarden euro's uit een noodpot voor de coronacrisis.

Correspondent Charlotte Waaijers:

"Hier hebben de drie partijen afgelopen weken intensief over onderhandeld. Voor de regering was het van levensbelang om samen een oplossing te vinden.

Op sommige punten staan ze namelijk lijnrecht tegenover elkaar. Zoals over de vraag of Duitsland nu alsnog meer geld mag lenen, of de belastingen omhoog moeten om meer geld op te halen en of ze nu moeten bezuinigen op klimaatplannen en toeslagen.

Nu er een akkoord ligt, lijkt de diepste crisis voorbij. Wel zal iedereen nu kijken waar de partijen water bij de wijn hebben moeten doen. Want geen van de drie partijen lijkt hier zonder kleerscheuren uit te gaan komen."