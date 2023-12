Amerika smult van NFL-quarterback DeVito en zijn 'Sopranos'

New York Giants gaat de Super Bowl niet halen. Sterker, een plekje in de play-offs is al maanden niet meer aan de orde. Toch is de National Football League populairder dan ooit in the Big Apple. En dat allemaal dankzij 'local boy' Tommy DeVito en zijn entourage, die rechtstreeks lijkt weggelopen uit de populaire maffia-serie The Soprano's. Niemand kende de 25-jarige quarterback toen hij vijf weken geleden opeens het veld in moest. Inmiddels kent heel Amerika 'Tommy Cutlets' en zijn Italiaanse handgebaartjes.

New York is geen makkelijke stad om American football te spelen. De concurrentie van Broadway, honkbal, basketbal en ijshockey is groot. New Yorkers zijn notoir kritisch en rekenen erop de beste te zijn. De verwachtingen zijn enorm en de pers venijniger dan waar dan ook. De Giants zijn al jaren niet meer de beste. En toen ze wel de beste waren, kwam dat eigenlijk ook uit de lucht vallen. Dramatisch seizoen Vorig seizoen was er een kleine opleving, toen de Giants met Daniel Jones als de wat houterige quarterback onverwacht de play-offs haalden. Dat sprookje hield al snel op, maar het leverde Jones wel een dikke contractverlenging (160 miljoen dollar voor vier jaar) op. Dit seizoen scheurde Jones na een tegenvallende start in week acht zijn kruisband af. Reden genoeg voor de fans om de Giants helemaal de rug toe te keren. Tot de DeVito's op het toneel verschenen.

Tommy DeVito groeide op in Cedar Grove, New Jersey, op een steenworp afstand van de Giants. Sinds dit jaar woont de 25-jarige quarterback ook weer thuis bij vader Tom en moeder Lexi, hij slaapt in dezelfde kamer als toen hij nog een jochie was. Een paar weken geleden vertelde DeVito over de voordelen van thuiswonen. "Mijn moeder doet mijn was en maakt mijn bed op. Als ik thuis kom, liggen de kipkarbonades ('chicken cutlets') klaar." Zo werd zijn bijnaam geboren. Maar om een hype te worden in de VS is meer nodig dan een komische bijnaam. Opvallende manager DeVito speelde college-football bij Syracuse en Illinois, maar hoorde niet bij de top van zijn generatie. Bij de draft van afgelopen zomer werd hij niet gekozen. Dankzij de inspanningen van zijn excentrieke manager Sean Stellato kreeg hij toch een contractje bij de Giants. DeVito werd de derde quarterback en moest vlieguren maken bij de reserves. Maar toen Jones geblesseerd raakte, kreeg DeVito opeens de bal in handen. Het seizoen was toch al verloren, dus wat gaf het?

De Giants verloren in Vegas en vervolgens ook in Dallas. Maar op bezoek bij Washington Commanders boekte DeVito een klinkende overwinning. Daar deed hij ook voor het eerst zijn gebaartje om een touchdownpass te vieren. Bij zijn eerste thuiswedstrijd in New Jersey gebeurde iets bijzonders. Toen DeVito het veld betrad op de openingsmuziek van The Sopranos gingen de handen de lucht in, wijsvinger en middelvinger gedrukt tegen de duim. De fans van de Giants hadden DeVito dankbaar in de armen gesloten, een vrolijk lichtpuntje in een grijs seizoen. DeVito viel op met gedurfde passes én met resultaten. De laatste drie duels met hem aan de knoppen leverden overwinningen op. Met elke overwinning groeide de hype, die inmiddels is overgeslagen op heel Amerika. Pasta, pastrami en een zoen Maandagnacht werd alles uit de kast gehaald tijdens de landelijk uitgezonden wedstrijd tegen Green Bay Packers. De familie van DeVito deelde voor de wedstrijd al broodjes pastrami, pasta en Italiaanse 'cutlets' uit op de parkeerplaats.

Op de tribunes waren gigantische borden met de bekende emoji van DeVito's gebaar te zien. En manager Stellato had voor de gelegenheid zijn meest mafiose outfit aangetrokken. DeVito leverde. Meteen na zijn eerste touchdownpass zwenkte de camera naar de tribune waar vader Tom, broer Max en manager Stellato elkaar op de wang zoenden. In een bloedstollende wedstrijd die pas in de laatste seconden beslist werd, voerde DeVito de Giants naar de overwinning. "He's the real deal", benadrukte running back Saquon Barkley, de échte ster van de Giants.

Taylor Swift-effect De NFL koestert de DeVito's, zeker nu het Taylor Swift-effect tanende is. Met de popster op de tribune verloor Kansas City Chiefs zondag voor de derde keer in vier wedstrijden en dreigt zo voor het eerst sinds 2018 de felbegeerde eerste plaats in de AFC mis te lopen. Tegen Buffalo Bills had het ook heel anders kunnen aflopen, als een fenomenale actie van Swifts vriend Travis Kelce niet was afgefloten vanwege een onnozel buitenspelgeval eerder. "Dat was de gaafste actie die ik ooit heb gezien", zei Bills-quarterback Josh Allen achteraf tegen Kelce. "De gaafste actie die nooit zal tellen", antwoordde Kelce. Taylor Swift gaan we terugzien in de play-offs. Het zou een wonder zijn als de Giants daar ook in slagen. Maar dankzij DeVito weet New York wel weer alle camera's op zich gericht. En zo zien ze het graag.