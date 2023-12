PowNed dient klacht in bij OM over sunneklaas-incident

Omroep PowNed heeft een klacht ingediend bij het Openbaar Ministerie (OM) over de voortgang van het onderzoek naar het incident tijdens sunneklaas op Ameland.

Een cameraploeg van PowNed werd op 5 december belaagd op het eiland. De ploeg was daar om opnames te maken van het sunneklaasfeest. Op beelden is te zien dat de auto van de PowNed-ploeg wordt geramd. De omroep deed aangifte.

Sunneklaas is een alternatief sinterklaasfeest waarbij bewoners van Ameland zich verkleden en maskers dragen. Tijdens het feest zijn "buitenstaanders", oftewel vastelanders, in principe niet welkom.

Auto niet onderzocht

Volgens de advocaat van de omroep heeft de politie "geen of nauwelijks onderzoek gedaan, ondanks de ernst van de feiten." Hij wil onder meer dat er wordt gekeken naar de auto die op de cameraploeg in reed. De advocaat en PowNed willen een gesprek met het Openbaar Ministerie.

"We kennen de brief en de advocaat hoort nog van ons. Het onderzoek loopt", zegt een woordvoerder van het OM Noord-Nederland. De politie Noord-Nederland kan nog niets zeggen over de voortgang van het onderzoek.

Burgemeester

Burgemeester Leo Pieter Stoel van Ameland wil het onderzoek afwachten voor hij vragen van journalisten beantwoordt over het incident. Omrop Fryslân schrijft dat hij na de raadsvergadering afgelopen maandag niet beschikbaar was voor commentaar.

Een woordvoerder van de burgemeester laat in een reactie weten dat "de gemeente en de burgemeester op de website heel duidelijk hebben gemaakt dat we geweld altijd afkeuren."