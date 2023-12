Voorstel voor slottekst klimaattop: oproep om af te stappen van fossiel

Op de klimaattop in Dubai is het nieuwste voorstel voor een slottekst gepubliceerd. Daarin worden landen opgeroepen om geleidelijk af te stappen van het gebruik van fossiele brandstoffen en de overstap te maken naar duurzame energie.

De voorzitters van de klimaattop hopen dat ze vanochtend na twee weken van zware onderhandelingen een laatste bijeenkomst kunnen houden, waarbij de deal wordt aangenomen. Alle 198 landen moeten daarvoor akkoord gaan met het voorstel, maar het is nog onduidelijk of er genoeg draagvlak is.

Niet 'uitfaseren', maar 'weg bewegen'

In het tekstvoorstel wordt niet specifiek gesproken van "uitfaseren", waar meer dan honderd landen voor hebben gepleit. In plaats daarvan gaat het over "het op een rechtvaardige, ordelijke en eerlijke manier weg bewegen van fossiele brandstoffen in energiesystemen". Het doel is nog steeds om de wereld in 2050 energieneutraal te maken.

In de vorige concepttekst stond dat landen hun gebruik van fossiele brandstoffen "zouden kunnen" verminderen, nu worden ze daar expliciet toe opgeroepen.

Olifant in de kamer

De reacties op de slottekst zijn verdeeld. Zo vinden veel deelnemers de bewoordingen niet ver genoeg gaan. maar onder meer de olieproducerende OPEC-landen en hun bondgenoten vinden de formuleringen juist te stellig.

De Noorse minister van Buitenlandse Zaken is opgelucht dat de "olifant in de kamer" eindelijk benoemd wordt. "Het is de eerste keer dat de wereld zich achter zo'n duidelijke tekst schaart over de noodzaak om de transitie te maken van fossiele brandstoffen naar andere energiebronnen."

Brazilië is positief en vindt dat het voorstel moet worden aangenomen. China vindt de tekst daarentegen niet perfect. "Er zijn nog wat problemen", sprak de klimaatgezant van dat land, zonder er verder op in te gaan.