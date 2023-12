Wekdienst 13/12: Debat over verkiezingen en advies Plasterk • Eis in hoger beroep Mallorcazaak

Eerst het weer: vandaag is het bewolkt en zijn er verspreid over het land buien. Het wordt 6 tot 9 graden en in de loop van de middag steekt in het noorden een stevige noordoostenwind op. De komende dagen is het vaker droog. Er is vrij veel bewolking en het wordt maximaal een graad of 7.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de wegwerkzaamheden en hier zie je waar er aan het spoor wordt gewerkt.

Wat kun je verwachten?

De Tweede Kamer debatteert over de verkiezingsuitslag en het advies van verkenner Ronald Plasterk. Hij adviseerde maandag dat PVV, VVD, NSC en BBB eerst moeten praten over onder meer de rechtsstaat voordat er echt wordt onderhandeld. Het debat begint om 10.15 uur en is live te volgen via NPO 1 en de site en app van NOS.

De zeven verdachten van de Mallorcazaak krijgen op de vijfde zittingsdag van het hoger beroep de strafeisen te horen. De zaak gaat over uitgaansgeweld op Mallorca in de zomer van 2021, waarbij Carlo Heuvelman (27) om het leven kwam.

De SP maakt bekend wie de nieuwe fractievoorzitter wordt in de Tweede Kamer, nu Lilian Marijnissen is vertrokken.

In Brussel is vanaf 15.30 uur de top EU-Westelijke Balkan. Staatshoofden en regeringsleiders uit de Europese Unie spreken met leiders uit Albanië, Bosnië en Herzegovina, Montenegro, Noord-Macedonië, Servië en Kosovo. Het hoofdthema is de gezamenlijke veiligheid.

Feyenoord speelt om 21.00 uur in de laatste speelronde van de Champions League in Glasgow tegen Celtic. Het staat al vast dat Feyenoord als derde in de poule doorstroomt naar de Europa League.

Wat heb je gemist?

De Algemene Vergadering van de VN heeft met overweldigende meerderheid gestemd voor een staakt-het-vuren in de Gazastrook, maar Nederland onthield zich opnieuw van stemming, net als eind vorige maand. Volgens demissionair minister Bruins Slot was de tekst niet duidelijk genoeg over de tijdelijke aard van zo'n staakt-het-vuren.

De stemming was nadrukkelijk bedoeld als demonstratie van mondiale steun voor beëindiging van de oorlog tussen Israël en Hamas. De VN was ervoor in spoedzitting bijeengekomen. 153 landen stemden voor de resolutie, 10 waren tegen en 23 onthielden zich.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Vertrekkend SP-leider Lilian Marijnissen nam gisteren afscheid van de Tweede Kamer. De verkiezingen van vorige maand hebben volgens haar niet het resultaat gehad waar de SP op gehoopt had. Ze zat sinds maart 2017 in de Kamer en nam een half jaar later het SP-fractievoorzitterschap over.

Bij haar afscheid werd ze geroemd om haar betrokkenheid: