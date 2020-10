Astros dwingen zevende duel af, ook Dodgers blijven in race om World Series

Houston Astros heeft in de strijd om de World Series-tickets een beslissend zevende duel afgedwongen met Tampa Bay Rays. De Astros wonnen de zesde wedstrijd met 7-4. Los Angeles Dodgers versloeg Atlanta Braves in het vijfde duel met 7-3.

Houston is pas de tweede formatie die een 3-0 achterstand heeft goedmaakt in de play-offs van de Amerikaanse honkbalcompetitie MLB. Boston Red Sox deed dat in 2004 tegen New York Yankees en won toen ook het beslissende duel.

Dodgers geven niet op

Ook Los Angeles Dodgers maakte een achterstand goed. De Dodgers wonnen het vijfde duel met Atlanta Braves met 7-3 en voorkwamen daarmee uitschakeling. De Braves staan in de best-of-7-serie nog met 3-2 voor.

De Curaçaose honkballer Ozzie Albies was belangrijk geweest in de eerste twee duels voor Atlanta, maar kwam er ditmaal niet aan te pas. Albies verscheen vier keer aan slag, maar een honkslag leverde dat niet op.