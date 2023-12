Feyenoords tegenstander Celtic heeft fans die politieke boodschap niet schuwen

Er wordt regelmatig gepredikt dat sport en politiek gescheiden moeten blijven. Fans van Feyenoord-tegenstander Celtic zijn niet van deze school. Dat was op 25 oktober wel te zien in het stadion van de Schotse club. Voor en tijdens de thuiswedstrijd tegen Atlético Madrid werd er gezwaaid met honderden Palestijnse vlaggen. "De Celtic-supporters zijn erg anti-establishment", zegt correspondent Arjen van der Horst. De in Ierland woonachtige Van der Horst vertelt dat dit komt door de Ierse connectie van de club. "De Ierse hongersnood door de aardappelziekte in het midden van de negentiende eeuw zorgde ervoor dat miljoenen Ieren op de vlucht sloegen. Ze vertrokken naar bijvoorbeeld Amerika, Australië en Schotland." In Glasgow stichtte de Ierse priester Brother Walfrid in 1887 Celtic. Bedoeld om de arme inwoners van de buurt Parkhead ontspanning te bieden. Celtic werd de club van de katholieken en de Ieren. Sinds die tijd laten de de aanhangers van de club de ontstaansgeschiedenis nooit meer los.

"Maar het werd pas echt politiek sinds het ontstaan The Troubles", vertelt Van der Horst, die werkzaam is in Ierland en in het Verenigd Koninkrijk. The Troubles is het conflict in Noord-Ierland dat in de jaren 60 begon en voortduurde tot diep in de jaren 90. Het waren jaren waarin een burgeroorlog woedde tussen katholieke paramilities zoals de IRA aan de ene kant en protestantse paramilitaire groepen en Britse strijdkrachten aan de andere kant. Het was echter een conflict dat het geloof oversteeg. De katholieke republikeinen hadden weinig op met het Verenigd Koninkrijk en vochten voor hereniging met de Ierse republiek.

Van der Horst zegt dat de supporters door The Troubles erg tegen de gevestigde orde zijn. "En daar zit soms best een grimmig randje aan." Zo weigerden de fanatiekste Celtic-supporters vorig jaar september te applaudisseren voor de net overleden Britse koningin Elizabeth II en werden er antimonarchistische liederen gezongen. De pro-Palestijnse uitingen komen hier volgens hem ook vandaan. "De supporters verzetten zich tegen de, in hun ogen, koloniale bezettingsmacht." Iets wat dus is terug te voeren op de Ierse oorsprong van de club, want ook in Ierland is de steun voor de Palestijnse zaak van oudsher groot.

"Dit sentiment wordt breed gedragen onder de aanhangers van Celtic", aldus de correspondent. Wat dus goed zichtbaar was tijdens de wedstrijd tegen Atlético, toen verspreid over het hele stadion Palestijnse vlaggen werden getoond. Het leverde Celtic een boete van bijna 18 duizend euro van de UEFA op. "Het zijn alleen de fanatiekste supporters die tot heftigere acties overgaan. De rest houdt zich over het algemeen op de vlakte." Hij doelt op de Green Brigade, de ultragroepering van Celtic, die bestaat uit ongeveer 1.000 supporters. Deze fans brengen het bestuur van Celtic soms in verlegenheid. Eind oktober werd bekend dat 267 van de fanatiekste supporters niet meer welkom zijn in het stadion. Volgens de club heeft dit ook te maken met andere misdragingen. 'Onacceptabel' Celtic sprak zich duidelijk uit nadat door de Green Brigade massaal Palestijnse vlaggen werd getoond. De actie werd als 'volkomen onacceptabel' bestempeld." Ook de Israëlische oud-speler Nir Bitton, die meer dan 250 wedstrijden voor Celtic speelde, reageerde eerder in oktober al op de vlaggen en spandoeken in het stadion. Op Instagram noemde hij de acties "gênant" en zei hij dat de verantwoordelijke en "gehersenspoelde" supporters zich moeten schamen.

Op dit moment zit er met Liel Abada één Israëlische speler in de selectie. Hij is echter al sinds begin september geblesseerd en heeft dus niet meer gespeeld sinds de oorlog tussen Hamas en Israël ontbrandde. Celtic-trainer Brendan Rodgers zei in oktober tegen Sky Sports dat Abada de volledige steun krijgt van de club en zijn supporters. Jan Vennegoor of Hesselink, die van 2006 tot en met de zomer van 2009 voor Celtic speelde, zei eerder tegen de NOS dat de club de eerste liefde is voor veel mensen. "Naast hun vrouw." Goede reputatie Hij speelde meerdere keren mee in de stadsderby tegen het protestantse Rangers FC (tot 2012 Glasgow Rangers). "De wedstrijden waren soms niet om aan te zien, maar de sfeer was er altijd. Het is iets wat je moet ervaren. Het is onbeschrijflijk." Het is tevens de wedstrijd waarbij obscene gebaren, gescheld en vechtpartijen geen zeldzaamheid waren. Toch hebben de supporters van Celtic in het buitenland over het algemeen een goede reputatie.

