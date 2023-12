Geen kerstballen meer in de boom, maar een frikandel of bierglas

Hij ziet bij veel tuincentra hogere omzetten, geholpen ook door de soms fors hogere prijzen. Volgens marktonderzoeker GfK zijn veel kerstartikelen de afgelopen jaren met 10 tot 20 procent in prijs gestegen. Dit kwam onder meer door hogere energie- en transportkosten en prijzen van grondstoffen. Van der Heide: "Maar dit jaar zien we dat de prijzen stabiel blijven en sommige productgroepen zelfs goedkoper zijn geworden."

Of het nu gaat om een frikandel of hamburger, een Disney-figuur of een Star Wars-pop, of zelfs een wijnglas of dansschoentjes. "Ballen worden steeds vaker vervangen door ornamenten. Je kunt het zo gek niet bedenken of we hangen het in de kerstboom", zegt Frank van der Heide, directeur van Tuinbranche Nederland.

Voor bedrijfsleider Gerard Niesink van Intratuin in Duiven, die zich al een kleine 40 jaar bezighoudt met de opbouw van de kerstshow, is het een bekend fenomeen: in tijden van economische tegenspoed of als er onrust is in de wereld, zoals nu met Oekraïne en Israël, dan trekken de mensen zich terug in huis. "En maken ze het extra gezellig binnen. En geven ze toch geld uit tijdens een bezoek aan de kerstshow."

Ook voor de gezelligheid

Volgens de bedrijfsleider verdienen ze in Duiven in tien weken tijd de helft van de jaaromzet. "We zien dat Kerstmis steeds eerder begint. De drukte begon al op 1 oktober. En die drukte gaat door tot na Kerstmis, als we hier de uitverkoop starten. Dan helpen de mensen ons door artikelen te kopen met korting. Hoeven wij het niet op te slaan", zegt hij met een glimlach op het gezicht.

Al zijn er in het tuincentrum in Duiven ook genoeg mensen die rondlopen met de handen in de zakken: "Die komen hier gewoon voor de gezelligheid", aldus Niesink. "Je kunt hier gratis parkeren, gratis naar het toilet, je hoeft niet per se iets te kopen hè."

Maar onderschat volgens hem niet de betekenis van klanten die alleen een kopje koffie komen halen: "Er worden hier heel veel foto's en selfies gemaakt. En die worden doorgestuurd naar vrienden en kennissen. Een betere marketing-campagne kun je niet hebben als bedrijf."