Economische schoktherapie in Argentinië: peso helft minder waard

De nieuwe Argentijnse regering heeft besloten om de munt te devalueren en ook komen er draconische maatregelen om de grote economische crisis in het Zuid-Amerikaanse land te keren. President Milei kondigde zondag bij zijn beëdiging al een 'schoktherapie' aan en minister Caputo van Economische Zaken kwam in een tv-toespraak met de invulling daarvan.

De waarde van de Argentijnse peso gaat met ruim 50 procent omlaag. Voor één euro moeten de Argentijnen iets meer dan 800 pesos gaan betalen. Verder gaat er minder geld naar de provincies, openbare werken worden opgeschort, het aantal ministeries wordt gehalveerd en subsidies voor de transport- en energiesector worden teruggedraaid.

Geen geld meer

Argentinië kampt al jaren met inflatie, inmiddels 140 procent op jaarbasis. Vorige regeringen hebben geprobeerd die in te dammen door controles op de koers van de peso en importbeperkingen, maar dat zette weinig zoden aan de dijk.

Caputo zegt dat het plan op de korte termijn pijnlijk zal zijn, maar dat het nodig is om het begrotingstekort terug te dringen. "Wij moeten het probleem bij de wortel aanpakken. Er is geen geld meer, dus we moeten onze verslaving aan de tekorten opgeven", zei Caputo.

De Argentijnse centrale bank zit diep in het rood en twee vijfde van de bevolking leeft in armoede. Bovendien heeft het land een lening lopen van 44 miljard dollar bij het Internationale Monetaire Fonds.

Stoutmoedige maatregelen

IMF-chef Georgieva is blij met de "stoutmoedige" aankondigingen van de regering-Milei. Ze noemde het "een belangrijke stap in de richting van het herstel van de stabiliteit en de wederopbouw van het economische potentieel van het land."

De valutamarkten en graanmarkten in Argentinië waren gisteren gesloten, omdat handelaren wachtten op het economische plan van de nieuwe regering. Banken hadden al een scherpe devaluatie verwacht.

Sinds 2019 wordt de Argentijnse peso kunstmatig sterk gehouden door kapitaalcontroles die een grote kloof creëren tussen de officiële wisselkoers van 366 pesos per dollar en parallelle koersen van wel 1.000 per dollar.