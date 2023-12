Grote meerderheid in VN voor bestand Gaza, Nederland stemt weer niet mee

De Algemene Vergadering van de VN heeft met overweldigende meerderheid gestemd voor een staakt-het-vuren in de Gazastrook, maar Nederland onthield zich opnieuw van stemming, net als eind vorige maand. Volgens demissionair minister Bruins Slot (Buitenlandse Zaken) was de tekst niet duidelijk genoeg over de tijdelijke aard van zo'n staakt-het-vuren. De stemming was nadrukkelijk bedoeld als demonstratie van mondiale steun voor beëindiging van de oorlog tussen Israël en Hamas. De VN was ervoor in spoedzitting bijeengekomen. 153 landen stemden voor de resolutie, 10 waren tegen en 23 onthielden zich.

Zo stemden de landen in de Verenigde Naties - Foto: Verenigde Naties

Bij de vorige stemming, op 27 oktober, stemden 120 landen voor. Net als toen stemden de VS en Israël nu tegen. De EU is diep verdeeld over het onderwerp: onder de voorstemmers waren Frankrijk, Spanje, België en de Scandinavische landen, maar Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Italië, en Nederland dus, onthielden zich. Ook Oekraïne stemde niet. In de resolutie wordt "ernstige bezorgdheid geuit over de catastrofale humanitaire situatie in de Gazastrook en het lijden van de Palestijnse burgerbevolking" en staat dat Palestijnen en Israëliërs moeten worden beschermd in overeenstemming met het internationaal humanitair recht. Verder roept die op tot "de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van alle gijzelaars, en het waarborgen van humanitaire toegang". De resolutie zegt niets over Hamas, dat de oorlog op gang bracht met terreuraanvallen in Israël op 7 oktober. Aanpassingen voorgesteld De Verenigde Staten hadden een extra paragraaf voorgesteld waarin stond dat de vergadering "de gruwelijke terroristische aanslagen van Hamas ondubbelzinnig verwerpt en veroordeelt". Een tweede aanpassing, voorgesteld door Oostenrijk, voegde daaraan toe dat de gijzelaars "in handen van Hamas en andere groepen" onmiddellijk zouden moeten worden vrijgelaten. Beide amendementen werden verworpen. Ook Nederland heeft geprobeerd de resolutie aan te passen, zegt minister Bruins Slot op X, maar dat is niet gelukt.

