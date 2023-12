Ten Hag met Manchester United al klaar in Europa, zondag wacht koploper Liverpool

Voor Manchester United zit het Europese voetbalseizoen er alweer op. Door een 0-1 nederlaag tegen Bayern München eindigt de ploeg als laatste in zijn Champions League-groep.

FC Kopenhagen won van Galatasaray en gaat samen met Bayern naar de achtste finales. Galatasaray speelt na de winter in de tussenronde van de Europa League.

Voor Erik ten Hag is het de zoveelste dreun in korte tijd. Zijn ploeg zwalkt de laatste maanden door de Premier League en verloor afgelopen weekend thuis met 0-3 van het bescheiden Bournemouth. United staat zevende in de Engelse competitie.

En dan wacht zondag om 17.30 uur ook nog eens een bezoekje aan Liverpool, de huidige koploper waar vorig seizoen nog met 7-0 van werd verloren.

Inspiratieloos

Het uitzicht op overwintering in de Champions League was voor de thuiswedstrijd tegen Bayern München al erg troebel. Alleen zege op de reeds als groepswinnaar geplaatste Duitsers en een gelijkspel tussen Kopenhagen en Galatasaray was voldoende geweest.

Maar winnen van Bayern was natuurlijk al een ontzettend zware opgave. Wellicht dat de oorwassing van het team van trainer Thomas Tuchel bij Eintracht Frankfurt (5-1 nederlaag) Ten Hag nog wat hoop had gegeven.