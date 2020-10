Facebook en YouTube hebben besloten dat het genoeg is: de samenzweringstheorieën van QAnon worden vanaf nu van de platforms verwijderd.

Rondom de complottheorie hangt een zweem van mysterie. Niemand weet wie achter de beweging zit. Aanhangers geloven onder meer dat de Amerikaanse president Trump in het geheim strijdt tegen de deep state: een mondiale elite die uit zou zijn op een wereldregering en zich ook schuldig maakt aan kindermisbruik. Uit een onderzoek blijkt dat één op de drie Republikeinen in de VS erin gelooft.

Maar ook hier krijgt de theorie voet aan de grond. Ook Nederlandse politici flirten met het gedachtengoed en retweeten QAnon-accounts. Is de complottheorie die uit Amerika is overgewaaid alleen maar bizar of ook gevaarlijk? Moeten we de theorieën de kop in drukken? En zo ja, zijn we niet al te laat?

Verslaggever Rudy Bouma volgt al jaren het nieuws over desinformatie. Hij legt uit waarom QAnon niet zomaar een complottheorie is: