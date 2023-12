Beoordeling woningen in Groningse aardbevingsgebied niet op tijd klaar

De bewoners van ruim 2500 woningen in het aardbevingsgebied in Groningen moeten langer wachten op duidelijkheid over de veiligheid van hun huis. De Nationaal Coördinator Groningen (NCG), die de versterkingsoperatie coördineert, had de beoordeling van alle woningen dit jaar af willen ronden maar laat vandaag weten dat dit niet meer gaat lukken.

Het gaat om adressen waarvan op 1 januari 2023 al duidelijk was dat ze door de NCG moesten worden beoordeeld. Bewoners van adressen die later aan de versterkingsoperatie zijn toegevoegd, zouden al later te horen krijgen of hun huis veilig is of niet.

Te weinig ingenieurs

De vertraging komt volgens de NCG doordat er te weinig ingenieurs zijn die kunnen beoordelen of een huis versterkt moet worden. Ook speelt mee dat dit jaar 2300 woningen opnieuw moesten worden onderzocht, omdat er mogelijk fouten waren gemaakt bij de beoordeling. Daaruit kwam naar voren dat bij 460 huizen inderdaad fouten waren gemaakt, meldt RTV Noord.

Het onderzoek heeft er ook toe geleid dat de eisen voor beoordelingsrapporten strenger zijn geworden. Daardoor duurt het beoordelen van alle woningen langer dan verwacht, aldus NCG.

Teleurgesteld

De NCG wil alle bewoners voor 1 juli 2024 laten weten of hun huis veilig is of versterkt moet worden. De instantie houdt daarbij wel een slag om de arm: "kwaliteit gaat echter altijd voor snelheid. Bewoners moeten erop kunnen vertrouwen dat de beoordeling van hun woning betrouwbaar is."

Staatssecretaris Hans Vijlbrief is teleurgesteld dat het NCG dit jaar niet klaar is met de beoordelingen. Toch dwingt hij de instantie niet om sneller te werken: "Ik kies bij de resterende beoordelingen voor kwaliteit boven snelheid."