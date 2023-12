Trotse Bosz denkt dat teams niet graag PSV loten in Champions League

"Ik ben trots op de jongens. Als je ziet met welk elftal we aantraden. Obispo en Mauro Junior spelen 90 minuten tegen Arsenal en Patrick van Aanholt speelde voor het eerst op het middenveld, in zo'n wedstrijd", zei de trainer na afloop.

PSV-trainer Peter Bosz is zeer tevreden over het optreden van zijn ploeg tegen Arsenal. In een wedstrijd, die nergens meer over ging, speelden de Eindhovenaren met een sterk veranderde ploeg 1-1 gelijk .

Yorbe Vertessen, die de enige PSV-treffer maakte, sloot zich aan bij de woorden van de trainer. "Met een 1-1 tegen Arsenal mag je ook blij zijn en er zat misschien wel meer in. We hebben aardig wat kansen gekregen."

'Wel kansen gecreëerd'

Bosz wilde vooraf graag zien hoe PSV zich had verbeterd na de eerste wedstrijd tegen Arsenal in de Champions League, waarin met 4-0 werd verloren. Alleen kon de trainer een echte vergelijking niet trekken doordat er bij beide ploegen flink wat andere namen op het veld stonden.

"Maar we hebben geprobeerd te leren van wat we destijds niet goed deden. Ik vond dat we het wel beter deden. We hebben daar bijvoorbeeld geen echte uitgespeelde kans gehad, vandaag wel."

'Teams zullen niet blij met ons zijn'

Met het 1-1 gelijkspel sluiten PSV en Arsenal de groepsfase af. Maandag (12.00 uur) wordt er geloot voor de knock-outfase. De Eindhovenaren zullen dan een team loten dat eerste eindigde in een andere groep.

"Het interesseert me niks welke tegenstander we loten", zegt Bosz. "Wie eerste wordt in een Champions League-poule is sowieso sterk. Daarnaast denk ik dat heel veel ploegen ook niet blij zullen zijn als ze ons zullen loten."