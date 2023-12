Handbalsters uitgeschakeld op WK na nederlaag tegen wereldkampioen Noorwegen

De Nederlandse handbalsters zijn uitgeschakeld in de kwartfinales van het WK. Voor het thuispubliek in een volgepakte Spektrumhal in Trondheim was Noorwegen met 30-23 duidelijk te sterk.

Oranje plaatste zich ongeslagen bij de laatste acht van het WK, maar was te rommelig in de aanval en kwam tekort tegen de titelverdediger en angstgegner uit het verleden.

Gevreesde tegenstander

Tweemalig olympisch kampioen, viervoudig wereldkampioen en negenvoudig Europees kampioen Noorwegen was Nederland de laatste jaren vrijwel altijd de baas. De Noorsen waren te sterk in de finales van het WK 2015 en EK 2016 en hielden Oranje van een bronzen medaille af op de Olympische Spelen van 2016 in Rio.

Vier jaar geleden hoopte Nederland afgerekend te hebben met de vloek, door Noorwegen te verslaan op weg naar de wereldtitel in Japan. Maar in Trondheim bleek Noorwegen dinsdagavond een maatje te groot.