Wie is rozetruidrager Almeida? 'Hij is rustig, ijdel én zeer talentvol'

João Almeida gebruikt de roze trui als zijn kussen - AFP

De naam João Almeida zal bij menig wielerliefhebber niet meteen een belletje doen rinkelen. Toch rijdt de 22-jarige wielrenner alweer tien dagen in de roze trui als leider in de Giro d'Italia. Er wordt veel verwacht van het talent uit Portugal, bij wie de haren altijd keurig in model zitten. Almeida liet zich meteen op de eerste dag van de Giro zien. De renner van Deceuninck-QuickStep zat tijdens de openingstijdrit lange tijd in de hotseat en zag uiteindelijk alleen Filippo Ganna onder zijn tijd duiken. Twee dagen later nam hij de roze trui over en sindsdien rijdt hij aan de leiding. Zijn naaste belager is Wilco Kelderman, die veertig seconden achter de Portugees staat.

Ulissi snelste in sprint met rozetruidrager Almeida - NOS

João Pedro Gonçalves Almeida, zoals de volledige naam van de wielrenner luidt, is bezig aan zijn eerste jaar als prof. Afgelopen winter kwam hij over van Hagens Berman Axeon, de ploeg waar Koos Moerenhout al vier jaar de ploegleider is. 'Hij moest echt hardheid opdoen' Bondscoach Moerenhout heeft naast de Nederlandse selectie dus ook de renners van de Amerikaanse talentenfabriek onder zijn hoede. Ook in deze Giro rijden veel renners met een geschiedenis bij de ploeg van Moerenhout. Wat heet, ze geven de ronde kleur. Zo wonnen Alex Dowsett, Ruben Guerreiro en Jhonatan Narváez al een etappe. Almeida reed in 2018 en 2019 voor Hagens. "João kwam binnen als renner die nog zeker wel aanpassing nodig had", vertelt Moerenhout, zijn voormalig ploegleider. "Hij moest hardheid opdoen. De eerste keer dat Almeida boven kwam drijven was in 2018, toen hij Luik-Bastenaken-Luik bij de beloften op zijn naam schreef."

João Almeida op het podium in de Giro d'Italia - AFP

De Portugees, die ooit als mountainbiker begon, rijdt al het hele jaar goed. Hij werd negende in de Ronde van de Algarve en derde in de Ronde van Burgos. "Dat ik had ik niet verwacht", vertelt Moerenhout. "Hij was bij ons al een goede renner en dat hij incidenteel zijn klasse zou kunnen laten zien in zijn eerste jaar lag voor de hand. Maar hij laat nu continu een hoog niveau zien." Geen druk In de Ronde van Burgos werd hij derde achter Remco Evenepoel, de man die eigenlijk als kopman naar de Ronde van Italië zou gaan. Maar Evenepoel kwam tijdens de Ronde van Lombardije hard ten val en dus kreeg Almeida de rol als vooruitgeschoven pion bij Deceuninck-QuickStep. "De rol die hij nu heeft, vervult hij wel heel goed. Het is ook wel de Almeida zoals ik hem ken. Een heel kalme jongen, die zich niet druk maakt." Moerenhout ziet Almeida niet zo snel de Giro winnen, maar sluit het zeker ook niet uit. "Het is lastig, maar een grote ronde winnen is altijd lastig. Niemand verwacht het van hem en dus heeft hij helemaal geen druk."

Feit blijft dat de Giro voor Almeida zijn eerste grote ronde is, in tegenstelling tot zijn leeftijdsgenoten Tadej Pogacar en Egan Bernal. Pogacar werd in 2019 al derde in de Vuelta en schreef vorige maand als 21-jarige de Tour de France op zijn naam. En Bernal was als 22-jarige de beste in de Ronde van Frankijk, waarin hij een jaar eerder als meesterknecht Geraint Thomas aan de zege had geholpen. Tijdrit belangrijke test Om de Giro op zijn naam te schrijven moet Almeida afrekenen met onder anderen Wilco Kelderman. De Nederlander staat tweede op veertig seconden achterstand. De tijdrit van zaterdag wordt een belangrijke test. "Hij heeft in ieder geval ervaring met het parcours. In 2018 reed hij daar in de Baby Giro (de Giro d'Italia voor beloften) ook een tijdrit waarin hij tweede werd. Maar hetzelfde geldt voor Wilco, die is bezig aan een goede Giro en kan in potentie op dit parcours ook een heel goede tijdrit rijden."

Joao Almeida in de roze trui - NOS

Ook in de openingstijdrit deze Giro imponeerde Almeida, geholpen door de veranderende weersomstandigheden. Maar de jonge Portugees was wel een seconde sneller dan een specialist als Geraint Thomas. Ontdekkingsreis Bij de WK voor beloften in Yorkshire eindigde hij na 30 kilometer pas als 28ste, bijna drie minuten achter winnaar Mikkel Bjerg. En ook in de Ronde van de Algarve in februari werd Almeida in de tijdrit 22ste, nog achter Sunweb-sprinter Cees Bol. Voor Moerenhout is het dan ook te vroeg om uit te gaan van een Portugese Girozege. "Almeida heeft nog nooit zo lang gefietst, dus het voelt voor hem nu aan als een ontdekkingsreis. Het wielerjaar 2020 is vooral onvoorspelbaar. Wat doet het coronavirus en wat doen de weersomstandigheden? Voorlopig moeten ze hem eerst uit het roze rijden."