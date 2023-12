Steunpakket VS aan Oekraïne blijft nog uit ondanks bezoek Zelensky

Zelensky hield een vurig betoog en probeerde onder meer de zorgen over de corruptie in zijn land weg te nemen. Maar tot concrete toezeggingen leidde dat niet. De leider van de Republikeinen in de Senaat, Mitch McConnell stelde dat er nog altijd meer toezeggingen gedaan moeten worden over geld voor asielmaatregelen.

De Republikeinen liggen dwars omdat zij meer geld willen voor grensbewaking en grensversteviging. In het pakket is daarvoor geld vrijgemaakt, maar dat vinden zij niet voldoende. Ook zeggen sommigen dat de steun aan Oekraïne moet worden afgebouwd.

Zelensky sprak vandaag leden van de Senaat toe. Daar is vooral van Republikeinse kant weerstand tegen een pakket van 110 miljard dollar (102 miljard euro) waarvan ruim de helft voor Oekraïne is bedoeld.

De Republikeinen in het Congres hebben Biden wel in de houdgreep. Biden kan Zelensky beloven wat hij wil, maar zal eerst de Republikeinse partij weer aan boord moeten krijgen."

Volgens president Biden is het belangrijk dat er een akkoord komt voor het kersreces op 15 december begint, omdat Kyiv anders in de problemen komt. Het land heeft het geld nodig om het wapenarsenaal aan te vullen. Op een persconferentie met Zelensky waarschuwde Biden opnieuw dat de Senaat het steunpakket moet goedkeuren omdat de politici Poetin anders "het grootste kerstcadeau geven".

Correspondent Rudy Bouma:

"Ik denk dat de kans klein is dat we deze week een nieuw steunpakket gaan zien, al wordt er dus volop gelobbyd. Maar terwijl Zelensky hier voor steun pleit, proberen diplomaten van de Hongaarse president Orbán Republikeinen ertoe te brengen dat ze tegen die steun blijven stemmen.

En dat terwijl volgens Biden het geld voor Oekraïne bijna op is. Dat valt te relativeren, want er zou nog zo'n 2 miljard van de 110 miljard dollar die de VS tot nu heeft gegeven, in kas moeten zijn. Maar dat jaag je er in oorlogstijd als land snel doorheen.

Kyiv maakt zonder Amerikaanse steun nauwelijks kans tegen Rusland, daar is vriend en vijand het eigenlijk wel over eens."