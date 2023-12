Biden: Israël verliest steun door lukrake aanvallen

De Amerikaanse president Biden heeft Israël gewaarschuwd dat het de steun van zijn bondgenoten aan het kwijtraken is door "het lukraak bombarderen" van de Gazastrook. Volgens cijfers van de gezondheidsautoriteiten in Gaza zijn zeker 18.000 mensen gedood en meer dan 50.000 mensen gewond geraakt.

Biden sprak op een fondsenwerfbijeenkomst voor zijn herverkiezingscampagne. Niet eerder sinds het uitbreken van de oorlog uitte hij zulke zware kritiek op het handelen van Israël. De VS is de belangrijkste bondgenoot voor de Israëliërs.

De president vertelde aan zijn gehoor van voornamelijk Joodse donateurs dat hij Netanyahu heeft gewaarschuwd niet dezelfde fouten te maken als de VS na de aanslagen van 11 september 2001. "We hadden niet in Afghanistan hoeven zijn. We hadden zo veel dingen niet hoeven doen."

Kabinet aanpassen

Hij vindt ook dat premier Netanyahu zijn ministersploeg moet veranderen. De Amerikaanse president pikte Netanyahu's minister van Veiligheid eruit: de ultranationalistische Itamar Ben-Gvir. De leider van de uiterst rechtse partij Joodse Kracht werd meermaals veroordeeld, onder meer voor het aanzetten tot racisme. Ben-Gvir is een tegenstander van een eigen staat voor de Palestijnen.

Biden noemde het huidige Israëlische kabinet de conservatiefste regering in de geschiedenis van het land. Netanyahu "moet zijn regering aanpassen. Dit kabinet maakt het erg moeilijk", zei hij.

Biden herhaalde dat hij voorstander is van een tweestatenoplossing, waarbij ook de Palestijnen een eigen staat krijgen. Datzelfde benadrukte hij nadat Netanyahu eind december was geïnstalleerd.

"We hebben een mogelijkheid om de regio te verenigen", zei hij vandaag. "Maar we moeten zeker zijn dat Netanyahu begrijpt dat hij wat moet bewegen. Je kan geen 'nee' zeggen tegen een Palestijnse staat. Dat wordt het moeilijke deel."