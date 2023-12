Benzema en Kanté scoren op WK clubteams, Ittihad wint openingsduel van Auckland

Het Saudische Ittihad heeft de openingswedstrijd van het WK voor clubteams met 3-0 gewonnen van het Nieuw-Zeelandse Auckland. De in de zomer aangetrokken vedettes Karim Benzema en N'Golo Kanté waren trefzeker.

Aan het WK voor clubteams doen alle continentale kampioenen mee. UEFA Champions League-winnaar Manchester City vertegenwoordigt Europa. De Engelsen stromen in de halve finales in.

Het WK wordt gespeeld in Saudi-Arabië. 'Thuisclub' Ittihad heeft zich met de zege op Auckland geplaatst voor de tweede ronde. Daarin treft het vrijdag de kampioen van Afrika: het Egyptische Al-Ahly.

Twee Nederlanders

De andere wedstrijd in de tweede tweede ronde gaat tussen het Japanse Urawa Red Diamonds en León uit Mexico. Bij Urawa Red Diamonds spelen met Bryan Linssen (onder meer oud-Feyenoord) en Alex Schalk (onder meer oud-NAC) twee Nederlanders onder contract.

De winnaars van de wedstrijden in de tweede ronde, spelen volgende week tegen het Braziliaanse Fluminense of Manchester City. De finale en het duel om de derde plek worden vrijdag 22 december gespeeld.

Real Madrid is de regerend wereldkampioen. De Spanjaarden rekenden vorig jaar in Marokko in de finale af met Al-Hilal.