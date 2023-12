Reserves PSV pakken punt tegen B-keuze Arsenal in duel om des keizers baard

In een wedstrijd om des keizers baard heeft PSV zich in ieder geval goed laten zien tegen Arsenal. Er werd veel aangevallen door de thuisploeg, maar meer dan een 1-1 gelijkspel zat er niet in. Dat maakt beide ploegen alleen weinig uit omdat ze al zeker waren van de volgende ronde in het miljardenbal.

PSV-trainer Peter Bosz wilde, nadat zijn ploeg al geplaatst was voor de knock-outfase van de Champions League, graag weten of zijn ploeg gegroeid was sinds de laatste confrontatie tegen Arsenal, die in Londen verloren ging met 4-0. Alleen de vraag is of hij daar na vanavond een conclusie over kan trekken. De coach hield namelijk Olivier Boscagli, Sergino Dest, Luuk de Jong en Guus Til op de bank. Joey Veerman, Jerdy Schouten, Noa Lang en Hirving Lozano konden ook niet meespelen. Daardoor kregen spelers als Mauro Junior, Armando Obispo, Malik Tillman, Ricardo Pepi en Yorbe Vertessen de kans. Aan de andere kant speelden sterren als Bukayo Saka, Martin Ødegaard, Gabriel Jesus en Declan Rice niet mee. Aanvallend PSV, toch 0-1. PSV kwam wel uitstekend uit de startblokken. Een voorzet op Van Aanholt leverde al bijna de 1-0 op, maar doelman Aaron Ramsdale dook op de bal. De rebound die volgde was bijna een prooi voor Ricardo Pepi, maar de Amerikaan zag zijn inzet er ook niet ingaan. Maar bij die grote kans bleef het niet. Obispo kopte uit een corner net naast en Vertessen kopte op de paal. Arsenal ontsnapte zo meerdere keren aan een achterstand. Maar ook de ploeg van Mikel Arteta wilde er een leuke wedstrijd van maken. Egyptenaar Elneny had met een schuiver al de 0-1 op de borden kunnen zetten, maar raakte de paal. Vlak voor rust was het alsnog raak. Edward Nketiah kreeg de bal aangespeeld op de rand van het strafschopgebied. André Ramalho zette niet genoeg druk en zo kon de spits via de paal raak schieten.

Edward Nketiah maakt de 0-1 - Foto: Reuters

Maar de Eindhovense ploeg wilde niet opgeven. Voor de winnaar van dit duel lag namelijk nog 2,8 miljoen euro in het verschiet. Met dat geld in gedachten kwam PSV weer op gelijke hoogte. Ricardo Pepi gaf de bal perfect op snelheid mee aan Vertessen. De Belg twijfelde geen seconde en schoot de bal keurig in de verre hoek, via de binnenkant van de paal. Ødegaard en Rice erbij Een fanatiek spelend PSV bleef het spel maken en was het Ismael Saibari die zijn team bijna aan de voorsprong hielp. De beweeglijke middenvelder speelde zichzelf vrij en kon hard uithalen. Weer werd de paal geraakt. Dat was het sein voor Arteta om nog iets aan de wedstrijd te doen, want ook de Engelsen zouden de miljoenen nog graag meenemen: Martin Ødegaard en Declan Rice kwamen alsnog in de ploeg. Het leverde alleen niks meer op. Beide teams speelden de wedstrijd om des keizers baard dus gelijk en krijgen nu allebei ongeveer een miljoen euro op de bankrekening bijgeschreven.

Geen nieuwe Europa League-winst voor Sevilla RC Lens en Sevilla speelden in de poule van PSV en Arsenal nog wel om de belangrijke derde plek. Die geeft namelijk recht op overwintering in de Europa League. Sevilla, dat al zeven keer de Europa League won, moest daarvoor in Frankrijk winnen. Dat lukte niet. Lens won met 2-1 van de Spaanse ploeg. De 1-0 en de 1-1 vielen uit een strafschop. Frankowski scoorde namens de Fransen, Sergio Ramos voor de Spanjaarden. Doordat Sevilla alles op alles moest zetten voor de winst kwam er een ultiem slotoffensief. Ramos kreeg nog een mogelijkheid om zijn ploeg naar de Europa League te schieten, maar het was Lens dat in de slotminuut alsnog naar de winst counterde. Angelo Fulgini was de gevierde man.

Lens wint van Sevilla - Foto: Reuters