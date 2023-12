Britse premier Sunak wint stemming over nieuw Rwanda-plan ruim

Een omstreden migratiewet van de Britse regering heeft een eerste stemming in het Lagerhuis overleefd. Het is overwinning voor premier Sunak, die zwaar had ingezet op de wet en de belofte van een strenger migratiebeleid.

In het Lagerhuis stemden 313 parlementsleden voor en 269 tegen het wetsvoorstel. Voordat de wet van kracht wordt zijn er de komende weken nog meer stemmingen nodig in het Lager- en Hogerhuis.

De wet is bedoeld om een plan om asielzoekers vanuit het VK met een enkele reis naar Rwanda te sturen nieuw leven in te blazen. Dat moet migranten die de oversteek wagen over het Kanaal afschrikken.

Een eerdere regeling werd illegaal verklaard door het Britse Hooggerechtshof. Volgens de rechters was Rwanda geen veilige bestemming voor asielzoekers.

Sindsdien hebben het VK en Rwanda een verdrag getekend dat de bescherming van asielzoekers moet garanderen. Volgens de Britse regering kan Rwanda daarom nu wel als een veilige bestemming worden aangemerkt.

'Strengste wetgeving ooit'

Sunak heeft de Safety of Rwanda (Asylum and Immigration) Bill aangeprezen als "de strengste wetgeving tegen illegale immigratie ooit".

Hij hoopt dat het nakomen van zijn belofte de Conservatieven een impuls geeft zodat ze in de peilingen weer in de buurt komen van Labour, in de aanloop naar de parlementsverkiezingen volgend jaar.

Tot het laatste moment probeerde Sunak nog Lagerhuisleden te overtuigen van zijn migratiewet. Normaal gesproken zou de stemming een formaliteit zijn geweest. De Conservatieven hebben een ruime meerderheid in het Lagerhuis.

Maar de partij is verdeeld: gematigde Tories zijn bang dat de rechtelijke macht te veel buitenspel wordt gezet, en de rechtervleugel van de partij vindt de wet te mild. Oppositiepartij Labour noemt de wet "een gimmick die niet gaat werken".