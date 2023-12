Aanvallers Brobbey en Bergwijn twijfelgevallen bij Ajax voor duel met AEK

Ajacied Brian Brobbey heeft last van zijn hamstring en het is onzeker of hij donderdagavond kan meedoen in het belangrijke groepswedstrijd van de Europa League tegen AEK Athene.

De veelbesproken spits liep de blessure afgelopen zaterdag op in het duel met Sparta (2-1). Trainer John van 't Schip: "Brobbey is afwachten, maar we hebben twee rustige dagen gehad waarin enkele spelers hebben kunnen herstellen".

Twijfel Bergwijn

Er is ook twijfel over het meedoen van aanvaller Steven Bergwijn, die net als Brobbey niet fit uit de wedstrijd tegen Sparta kwam. "Bergwijn is nog onzeker, maar ik verwacht dat hij erbij is donderdag. Anton Gaaei is op de weg terug en lijkt ook beschikbaar", aldus Van 't Schip.

Ajax gaat na de winterstop niet verder in de Europa League, maar kan bij winst op de Griekse ploeg nog in actie komen in de Conference League.