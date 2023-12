Labelconflicten: de strijd om plantaardige zuivelnamen

Al decennialang woedt er een strijd over de vraag of zuivel en vleesvervangers namen mogen krijgen als 'havermelk' of 'vegaburger'. Terwijl dat voor vleesvervangers is toegestaan, geldt dat voor zuivelvervangers volgens Europese wetgeving niet. Hierdoor staan plantaardige producenten voor een dilemma: want hoe noem je plantaardige boter die geen boter mag heten?

Zo ook de producten van het bedrijf Mister Kitchen. De naam 'Droomboter' voor hun plantaardig product gemaakt van cacaoboter is verboden, omdat het een beschermde zuivelbenaming is. Dat zegt de Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO) die met een kort geding dreigt als het bedrijf de naam blijft gebruiken.

Ook ligt er een klacht bij de Reclame Code Commissie en is de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit bij het bedrijf langsgekomen. De termen 'room' en 'boter' mogen wettelijk niet gebruikt worden, omdat het product volledig plantaardig is, stellen zij.

'Creatieve uitdaging'

NZO-directeur Joep Rats: "Het is een mooi plantaardig product, maar het bevat geen boter. En daarmee is het als smeersel een mogelijk alternatief. Maar boter zelf is het niet." Volgens Rats tast de naamgeving de gevestigde naam van boter aan. Mensen willen weten of er daadwerkelijk boter in zit, stelt hij. Hij ziet het als een creatieve uitdaging voor ondernemers om met een nieuwe naam te komen die passender is.

Daan Faber, een van de mede-eigenaren van Mr Kitchen, heeft daar een heel andere kijk op. "In deze tijd waarin de overtuiging groeit dat we plantaardiger moeten eten, vinden wij het belangrijk dat mensen onze droomboter ook kunnen vinden op plekken waar zij altijd al boter hebben gekocht. En dat het dan ook zo heet. Want 'plantaardig vet smeersel', dat gaat niet verkopen in de winkel."

De 'Droomboter'-initiatiefnemers van Mr. Kitchen hebben besloten om de naam van hun product toch te veranderen: