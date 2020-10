Klaassen terug bij Ajax: 'Of ik mislukt ben? Had het me anders voorgesteld'

Klaassen speelde op 24 mei 2017 zijn laatste wedstrijd in het Ajax-shirt: de verloren Europa League-finale tegen Manchester United. Van dat team zijn nu nog twee spelers over in Amsterdam: André Onana en David Neres. En daar is Klaassen ook weer bij.

Als een verloren zoon is Klaassen onthaald in Amsterdam , waar trainer Erik ten Hag hem als ontbrekende schakel op het middenveld ziet. "Verloren zoon? Ik heb mijn hele leven hier rondgelopen, dus misschien wel. Ik weet niet wat verloren zoon anders zou moeten betekenen", klinkt het nuchter als altijd uit de mond van de 27-jarige middenvelder.

Met drie jaar buitenlandse ervaring op zak, inclusief ups en downs, is Davy Klaassen terug bij Ajax. Zondag hoopt hij zijn rentree te maken tegen sc Heerenveen. Hebben de Amsterdammers een andere voetballer terug dan ze in 2017 verkochten? "Het gaat mij erom dat ik weer het spel kan spelen dat ik mijn hele leven lang heb gespeeld."

Als 24-jarige international vertrok hij naar Everton, waar Ronald Koeman destijds trainer was. Zijn verblijf in Liverpool werd geen succes. "Of ik mislukt ben? Ik had het me wel anders voorgesteld, dat lijkt me logisch. Maar ik had het ook niet willen missen."

Speelstijl

Hoewel Klaassen de pech had dat Koeman vrij snel na zijn komst werd ontslagen, steekt hij de hand ook in eigen boezem. "Het heeft niet allemaal meegezeten, maar uiteindelijk ben je zelf verantwoordelijk. Ik neem het mezelf niet kwalijk, ik heb altijd alles gegeven. Maar het is wel zo dat ik daar niet mijn beste spel heb laten zien."

De speelstijl van Everton bleek totaal anders dan Klaassen bij Ajax was gewend. "In het begin had ik vaak het gevoel: we spreken iets af... maar we kunnen toch ook gewoon spelen? Zoals ik al mijn hele leven gewend was, gewoon spelen. Alleen, als het een paar keer niet lukt, wordt daar sneller gekozen voor iets anders."