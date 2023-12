Geen luchtalarm en miljoenen Oekraïners zonder internet door cyberaanval

Kyivstar zelf spreekt ook van een zeer krachtige aanval die een deel van de systemen heeft verwoest. "We konden de aanval niet afslaan. Daarom hebben we het hele netwerk zelf uitgeschakeld", zei de topman eerder vandaag op tv.

"Maar die zijn doorgaans niet succesvol en hebben bij lange na niet zoveel impact als deze. De omvang van deze aanval is echt uitzonderlijk", zegt Dave Maasland, directeur van IT-beveiligingsbedrijf ESET, dat veel in Oekraïne actief is.

Op basis van de informatie die Kyivstar tot nu toe zelf heeft gedeeld, wijst alles op een aanval met Wiper-malware, zegt Maasland. "Dat is een soort digitale handgranaat die tot doel heeft systemen kapot te maken. Kyivstar heeft gezegd dat onderdelen van de infrastructuur al zijn verwoest door deze aanval."

Wiper-malware is volgens Maasland het digitale voorkeurswapen van Rusland in deze oorlog. "Rusland heeft al honderden van dit soort aanvallen uitgevoerd. Het was zelfs het startsignaal van het grondoffensief in februari 2022."

Grootste aanval

Toen verstoorden hackers het satellietnetwerk dat het Oekraïense leger gebruikt voor onderlinge communicatie. Tijdens de eerste uren van de invasie ondervonden militairen hier flinke hinder van.

Daarna zijn er volgens Maasland nog wel meer grote cyberaanvallen geweest. Bijvoorbeeld op de spoorwegen en op een energiecentrale. Maar die werden afgeslagen of hadden uiteindelijk weinig impact.

Nederlands moederbedrijf

Het is nog onduidelijk hoeveel schade de aanval heeft aangericht en hoelang de gevolgen nog merkbaar zijn. De gehackte provider is een dochterbedrijf van het Nederlandse VEON, dat is gevestigd in Amsterdam.

Dat laatste bedrijf meldt dat het samenwerkt met de Oekraïense veiligheidsdiensten om de oorzaak en de gevolgen van de hack te onderzoeken.