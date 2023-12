Positie Japanse premier Kishida onzeker na reeks schandalen

"De regering onthoudt zich van een antwoord," zegt Hirokazu Matsuno. Het is een stellige verklaring van de Japanse kabinetschef die net een motie van wantrouwen heeft overleefd. Samen met tientallen mede-partijleden is hij verwikkeld in een corruptieschandaal dat het kabinet de das om dreigt te doen.

Tegelijkertijd ligt premier Fumio Kishida onder vuur voor vermeende banden met de controversiële Verenigingskerk, die in Japan beschuldigd wordt van het afpersen van volgers. Het is een opeenstapeling aan schandalen die de publieke steun voor het kabinet tot een dieptepunt heeft gebracht, en de regering tot het randje van de afgrond heeft geduwd.

Grote donaties niet gemeld

In Japan mogen politici donaties ontvangen. Om donateurs te werven houden politieke partijen evenementen speciaal voor fondsenwerving waarbij tickets worden verkocht aan deelnemers. De opbrengsten worden individueel ontvangen of spekken de partijkas.

Donaties boven de 1200 euro moeten echter gemeld worden. Inmiddels is het duidelijk dat rond de 100 partijleden van de regerende Liberaal Democratische Partij (LDP) deze regel niet hebben nageleefd. Kabinetschef Matsuno wordt beschuldigd van het verdoezelen van meer dan 63.000 euro, en andere partijleden zouden eveneens voor tienduizenden euro's aan donaties hebben verzwegen.

De Constitutionele Democratische Partij (CDP) diende vandaag een motie van wantrouwen in tegen Matsuno. Door een meerderheid van LDP-politici in het Japanse Lagerhuis is de motie verworpen. Nu staat de oppositiepartij klaar om een motie in te dienen tegen het hele kabinet.

"Het is een probleem dat ten grondslag ligt aan de hele LDP", zegt CDP-vertegenwoordiger Jun Azumi, tevens voorzitter van het nationale beleidscomité van de partij. "Als nu blijkt dat dit probleem zich ook in andere facties afspeelt, is het ontslaan van een paar kabinetsleden onvoldoende."

Factiepolitiek compliceert oplossing

De LDP bestaat uit vijf grote facties en een aantal onafhankelijke leden. De grootste factie is de Seiwa-kai, beter bekend als de Abe-factie, genoemd naar oud-premier Shinzo Abe die bij een aanslag vorig jaar om het leven is gekomen. Deze groep heeft in de laatste 20 jaar maar liefst vier premiers geleverd en telt 99 leden, van wie er 15 deel uitmaken van het zittende kabinet. Het is dezelfde factie die nu onder vuur ligt voor corruptie.