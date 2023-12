Feyenoord stuntte bijna in Champions League: 'Maar zijn nog te afhankelijk van geluk'

Feyenoord speelt morgen (21.00 uur) voornamelijk voor de eer tegen Celtic. De Rotterdammers kwamen net tekort om Atlético Madrid en Lazio de baas te zijn. Maar dat scheelde wel heel weinig, vindt trainer Arne Slot.

Op de persconferentie in Glasgow voor de laatste Champions League-wedstrijd van Feyenoord in dit seizoen, reflecteerde hij op de uitschakeling van zijn ploeg.

Waarom is het nou net niet gelukt? "We komen net tekort om niet afhankelijk te zijn van geluk. Als je alle wedstrijden terugkijkt, kan je bijna niet geloven dat je maar zes punten hebt. We zijn wat ongelukkig geweest, maar ik ben wel heel tevreden over hoe we ons gepresenteerd hebben."

Visie en mazzel

Schotse journalisten zagen in Feyenoord een voorbeeld voor Celtic: hoe kun je als minder rijke club presteren op de hoogste Europese podia?

Slots antwoord: "Er zijn twee dingen belangrijk als je geen geld hebt: een goede visie op hoe je wil spelen en wat geluk. Morgen spelen hier twee teams tegen elkaar die echt totaal geen geluk hebben gehad in de eerste vijf Champions League-duels."