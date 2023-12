Ongeval bouwlift Zweden eist vijf levens

De vijf slachtoffers die gisteren vielen bij een ongeval met een bouwlift in de buurt van Stockholm zijn overleden. Dat meldt het Zweedse Openbaar Ministerie.

De bouwlift in voorstad Ursvik stortte gisteren door een onbekende reden in en viel zo'n 20 meter. Aanvankelijk meldden Zweedse media dat de inzittenden zwaargewond waren geraakt, maar vandaag bleek dat alle slachtoffers zijn overleden. Het OM doet onderzoek naar het ongeval.

De voorzitter van de Zweedse vakbond voor de bouw noemt het ongeluk "een vreselijk tragisch arbeidsongeval. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt." Alle bouwliften van hetzelfde type zijn in de regio Stockholm stilgezet en mogen pas weer gebruikt worden na inspectie, meldt de vakbond aan omroep SVT Nyheter.

'Geen tekortkoming'

De directeur van het bouwbedrijf dat de lift in gebruik had zegt mee te werken aan het onderzoek. "Veiligheid is voor ons een prioriteit bij al onze projecten", stelt hij. "Ik denk dat we een goede beveiliging hebben en ik ken geen tekortkomingen."

De fabrikant van de lift, Alimak Group zegt bedroefd te zijn door het incident. "In de twintig jaar dat dit model wordt gebruikt, hebben we nog nooit zoiets meegemaakt." Het bedrijf meldt dat er duizenden van dergelijke liften in omloop zijn en dat ze overal ter wereld worden gebruikt. Volgens hen is er een heldere veiligheidsinstructie die gevolgd moet worden bij installatie van de lift en maken dagelijkse inspecties daar deel van uit.