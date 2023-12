'Te weinig aandacht vrouwenaandoeningen kost maatschappij miljarden'

Ook bij Van Manen duurde de diagnose zeven jaar: "De weg naar de diagnose was een lijdensweg. Ik ben naar huis gestuurd omdat ik corona zou hebben, ik heb de diagnose prikkelbaar darmsyndroom gehad en er is gedacht aan een blindedarmontsteking."

En juist in die vroege opsporing gaat het vaak mis. Dat weet ook Deborah van Manen (28). Zij lijdt aan de aandoening endometriose, waarbij slijmvlies buiten de baarmoeder groeit. Dit gaat gepaard met hevige pijn, vooral tijdens de menstruatie. De gemiddelde diagnosetijd van endometriose is 7,5 jaar.

De belangrijkste conclusies: het gaat bijna elke vrouw aan, het taboe op dit soort aandoeningen is groot, de impact op de levenskwaliteit van vrouwen is ingrijpend en de maatschappelijke kosten zijn veel hoger dan tot nu toe werd aangenomen.

Voor het eerst hebben zij in kaart gebracht waar de kennisachterstanden zitten, wat de impact van dit soort aandoeningen is op vrouwen en wat het de maatschappij kost. Dat deden ze samen met huisartsen, seksuologen, zorgeconomen, medisch specialisten en vrouwenorganisatie WOMEN Inc.

In Nederland wonen ruim 8,8 miljoen vrouwen, iets meer dan het aantal mannen. "Als ruim de helft van de bevolking dit soort aandoeningen te maken krijgt, zou het een no-brainer moeten zijn dat daar meer aandacht voor komt", stelt gynaecoloog Astrid Vollebregt. Samen met hoogleraar gynaecologie Judith Huirne is zij initiatiefnemer van een groot onderzoek van de Nederlandse Vereniging van Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) naar de maatschappelijke acceptatie van vrouwspecifieke aandoeningen.

Hevige menstruatiepijn, overgangsklachten, bekkenbodemproblemen: bijna elke vrouw krijgt in haar leven te maken met één of meerdere van dit soort 'vrouwspecifieke aandoeningen'. Toch is hier in de gezondheidszorg te weinig aandacht voor, blijkt uit nieuw onderzoek in handen van Nieuwsuur. En dat kost de maatschappij miljarden.

"Aan de ene kant was ik blij dat ik eindelijk een diagnose had, maar ik had het graag eerder geweten. Dan hadden mijn man en ik eerder kunnen proberen om zwanger te worden." Van Manen ondergaat nu vruchtbaarheidsbehandelingen waarbij ze via inseminatie probeert zwanger te raken. De kans dat dat lukt, is 35 procent.

Twee jaar geleden, toen Van Manen een video over endometriose zag en zich in de symptomen herkende, eiste ze zelf een MRI-scan bij de gynaecoloog. Daarop waren de verklevingen duidelijk te zien. "De artsen hebben geprobeerd zoveel mogelijk weg te halen, maar het zag er slecht uit."

Maar de werkelijke kosten liggen veel hoger, aldus Vollebregt en Huirne. "In onze berekening zitten alleen de zorgkosten ná het moment van diagnose. Kosten die daarvoor worden gemaakt, bijvoorbeeld doordat vrouwen in de eerstelijnszorg een doorverwijzing krijgen naar de verkeerde zorgverlener, zitten hier niet bij."

Er is sprake van 'genderblindheid' die heel diepgeworteld is in de gezondheidszorg.

De gynaecologen pleiten voor een landelijke strategie voor vrouwengezondheidszorg. Vollebregt: "We moeten kennis verspreiden bij vrouwen en zorgverleners en tools ontwikkelen waardoor zij weten: dit is normaal en dit is niet normaal."

Bovendien verslechtert de kennisachterstand de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt, concluderen de onderzoekers. Huirne: "Wij verwachten dat als je behandelingen op tijd aanbiedt, de zorgkosten en het ziekteverzuim aanzienlijk zullen afnemen. Dit geldt ook voor de tekorten in essentiële beroepen, zoals de zorg en het onderwijs. Als je hier geld in investeert, verdien je dat dubbel en dwars terug."

Vrouwen in de geneeskunde

"Er is sprake van 'genderblindheid' die heel diepgeworteld is in de gezondheidszorg", zegt emeritus hoogleraar Vrouwenstudies Medische Wetenschappen aan het RadboudUmc Toine Lagro-Janssen. "Dat leidt tot een gebrek aan kennis over gynaecologische aandoeningen, maar je ziet dit ook bij andere ziektes, zoals kanker en hart- en vaatziektes. In medisch onderzoek worden de verschillen tussen mannen en vrouwen vaak over het hoofd gezien."

"Dit komt onder andere doordat de medische wetenschap uitgaat van het 'neutrale lichaam', oftewel biologische gelijkheid. Maar processen in vrouwen- en mannenlichamen zijn niet hetzelfde. Vanwege de bestaande maatschappelijke genderongelijkheid is het mannenlichaam de norm en het vrouwenlichaam afwijkend. Door deze blinde vlek is er nog altijd te weinig kennis over het vrouwenlichaam."