Zelensky vecht voor miljardensteun om Oekraïne te laten overleven

Het worden spannende dagen voor Oekraïne en voor president Zelensky in het bijzonder. Politici in Washington en Brussel moeten besluiten over het geven van steun voor Oekraïne, dat in zijn strijd tegen Rusland volledig afhankelijk is van financiële hulp uit het Westen.

Zelensky is nu in de Amerikaanse hoofdstad om het debat in het Congres de goede kant op te duwen. Later deze week gaan Europese leiders zich buigen over de EU-begroting. Maar het belangrijkste thema is de steun voor Oekraïne.

Voor Zelensky staan er deze dagen tientallen miljarden dollars en euro's op het spel. Die dreigen geblokkeerd te worden door één enkel Europees land, Hongarije, en een kleine minderheid van Republikeinen in de VS.

Steun is speelbal van interne politiek

Zelensky hield gisteravond een toespraak voor de National Defense University in Washington: "Als de vrije wereld twijfelt, vieren dictators feest", zei Zelensky tegen een gehoor van Amerikaanse en internationale militairen. "Als er iemand geïnspireerd wordt door onopgeloste zaken op Capitol Hill, dan zijn het wel Poetin en zijn zieke kliek. Soldaten hebben wapens nodig, net zoals vrijheid behoefte heeft aan eenheid."

Het grote knelpunt in het Congres is een onderwerp dat niets met Oekraïne te maken heeft: migratie. Republikeinen zullen de steun voor Oekraïne afkeuren, als het Witte Huis niet bereid is de controles aan de zuidgrens van de VS strenger te maken. De steun is dus speelbal van interne Amerikaanse politiek. Maar er is nog een reden: de Republikeinen in zowel de Senaat als het Huis van Afgevaardigden zijn ook minder enthousiast over steun, omdat hun kiezers daar minder warm voor lopen sinds de Oekraïners nauwelijks nog successen boeken op het slagveld.

'Kwestie van leven en dood'

President Biden is naar verluidt bereid tot concessies wat migratiebeleid betreft. Maar overleg tussen het Witte Huis en de Republikeinen heeft tot nog toe niks opgeleverd. De krant The Washington Post heeft met de onderhandelaars gesproken. Die zouden bang zijn dat er geen witte rook komt voor het kerstreces. De ruim 60 miljard dollar aan steun die het Congres moet goedkeuren, zou "een kwestie van leven en dood zijn", volgens stafleden van Zelensky.

Vanmiddag sprak hij een groep senatoren toe achter gesloten deuren. Dit is het derde bezoek van Zelensky aan Washington, sinds het uitbreken van de oorlog vorig jaar.

Voordat Zelensky in Washington landde, maakte hij een tussenstop in Argentinië, om de inauguratie bij te wonen van de nieuwe Argentijnse president Milei. Maar dat was niet zijn hoofddoel. Dat was een ontmoeting met de Hongaarse president Orbán, die ook was uitgenodigd door Milei.

Beelden van Zelensky en Orbán samen: