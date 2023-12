De imposante carrière van Chiellini, met tien landstitels en Europese titel, zit erop

De Italiaan kan terugkijken op een geweldige carrière: met Juventus won de onverwoestbare linkspoot negen landstitels, vijf Italiaanse bekers en speelde in twee Champions League-finales.

De imposante carrière van Giorgio Chiellini zit erop. Dat heeft de 39-jarige Italiaanse verdediger dinsdag bekend gemaakt. Chiellini speelde de laatste anderhalf jaar in de Verenigde Staten, na een glansrijke periode van zeventien jaar bij Juventus.

In 2022 vertrok Chiellini naar de Verenigde Staten. Daar won de verdediger ook meteen de titel in de MLS. Met Italië werd Chiellini Europees kampioen in 2021.

Een opvallende prijs op zijn uitgebreide palmares is het winnen van de Serie B. Chiellini bleef zijn club trouw toen Juventus in 2006 werd teruggezet naar het tweede niveau vanwege het grootschalige omkoopschandaal Calciopoli.

Gebeten door Suárez

In zijn 23-jarige voetballoopbaan heeft Chiellini van alles meegemaakt. Maar de wedstrijd met Italië tegen Uruguay op het WK van 2014 zal hij nooit vergeten. Luis Suárez beet de verdediger in zijn schouder.