Slaande voorzitter beticht scheidsrechter van schwalbe: 'Wilde hem in zijn gezicht spugen'

"De tik die ik hem gaf, kan geen breuken hebben veroorzaakt", zegt Koca een dag later in een verklaring na zijn arrestatie. Volgens Koca werd het incident veroorzaakt door "foute beslissingen" en "provocerend gedrag" van de scheidsrechter tijdens de Süper Lig-wedstrijd tussen Ankaragücü en Rizespor.

Ankaragücü-voorzitter Faruk Koca zegt de mishandelde scheidsrechter nauwelijks geraakt te hebben. Arbiter Halil Umut Meler ging maandagavond na een vuistslag van Koca naar de grond en werd vervolgens in zijn gezicht geschopt.

Koca stormde na het laatste fluitsignaal het veld in richting de scheidsrechter. Volgens hem niet om de scheidsrechter aan te vliegen, maar om "hem in zijn gezicht te spugen".

Na de vuistslag die hij vervolgens uitdeelde zegt Koca dat de scheidsrechter "nog vijf tot toen seconden overeind bleef voor hij zichzelf naar de grond gooide".

Scheidsrechter nog in ziekenhuis

De preses van Ankaragücü werd vanmiddag gearresteerd nadat hij de nacht in het ziekenhuis heeft doorgebracht. Scheidsrechter Meler ligt nog altijd in het ziekenhuis met een breuk onder zijn oog. Het Turkse voetbal is door de voetbalbond voorlopig stilgelegd.