Slaande voorzitter beticht scheidsrechter van schwalbe maar stapt uiteindelijk toch op

Ankaragücü-voorzitter Faruk Koca zegt de mishandelde scheidsrechter nauwelijks geraakt te hebben. Arbiter Halil Umut Meler ging maandagavond na een vuistslag van Koca naar de grond en werd vervolgens in zijn gezicht geschopt. In de nasleep van het incident is Koca inmiddels opgestapt. "De tik die ik hem gaf, kan geen breuken hebben veroorzaakt", zegt Koca een dag later in een verklaring na zijn arrestatie. Volgens Koca werd het incident veroorzaakt door "foute beslissingen" en "provocerend gedrag" van de scheidsrechter tijdens de Süper Lig-wedstrijd tussen Ankaragücü en Rizespor.

Koca stormde na het laatste fluitsignaal het veld in richting de scheidsrechter. Volgens hem niet om de scheidsrechter aan te vliegen, maar om hem "in zijn gezicht te spugen". Na de vuistslag die hij vervolgens uitdeelde, zegt Koca, bleef de scheidsrechter "nog vijf tot tien seconden overeind voor hij zichzelf naar de grond gooide". Excuses In een verklaring op de website van Ankaragücü lijkt het verhaal van Koca later op de dag 180 graden gedraaid. Koca neemt afstand van zijn functie bij de club en biedt in een afscheidsbrief zijn excuses aan voor zijn "houding tegenover de scheidsrechter". De excuses van Kocu, die ook politiek actief is in de AK-partij van president Erdogan, zijn gericht aan "alle Turkse scheidsrechters, het sportpubliek en het hele land". Hij spreekt ook zijn hoop uit voor de komst van een structurele oplossing voor "de fouten, tekortkomingen en cultuur van geweld in onze voetbalwereld". Het Turkse voetbal is door de voetbalbond voorlopig stilgelegd.